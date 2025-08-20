Trujillo: PNP captura a Lázaro Cueva Gaitán, acusado por terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Lázaro Cueva Gaitán. El arrestado ciudadano, conocido bajo el apelativo de 'Calín', ha estado vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso. Producto de dicha vinculación, contaba con dos órdenes vigentes de captura dictadas por estamentos del Poder Judicial en Trujillo por el presunto delito de terrorismo.

Alias 'Calín' fue capturado en el centro poblado de Quirihuac, ubicado en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, en el departamento norteño de La Libertad.

Cueva Gaitán, que actualmente tiene 85 años de edad, era investigado por la PNP debido a acciones que lo vinculaban a la organización terrorista anteriormente liderada por el fallecido Abimael Guzmán. Según estas investigaciones, alias 'Calín' tuvo a su cargo el control militar en la zona de Usquil, dentro de la provincia de Otuzco y estuvo involucrado en diferentes enfrentamientos y actos de agitación registrados en la región.

Con 85 años a cuestas, su defensa podría invocar razones humanitarias; sin embargo, si la Fiscalía demuestra su implicancia, enfrentaría una condena de cárcel pese a su avanzada edad. En estos momentos, Cueva Gaitán se encuentra recluido en las instalaciones de la Dircote de Trujillo, a donde fue trasladado tras su captura. En busca de mayor información, La República contactó a los encargados de prensa de la Policía Nacional del Perú, al cierre de esta edición, nuestro llamado no encontró respuesta.