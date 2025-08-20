Trujillo: PNP captura a Lázaro Cueva Gaitán, acusado por terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso
A sus 85 años, Cueva Gaitán es investigado por su papel en el control militar en Usquil, distrito de Otuzco, y en actos de agitación en la región vinculados a Sendero Luminoso.
- Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto armado interno?
La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Lázaro Cueva Gaitán. El arrestado ciudadano, conocido bajo el apelativo de 'Calín', ha estado vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso. Producto de dicha vinculación, contaba con dos órdenes vigentes de captura dictadas por estamentos del Poder Judicial en Trujillo por el presunto delito de terrorismo.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Alias 'Calín' fue capturado en el centro poblado de Quirihuac, ubicado en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, en el departamento norteño de La Libertad.
PUEDES VER: Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”
Cueva Gaitán, que actualmente tiene 85 años de edad, era investigado por la PNP debido a acciones que lo vinculaban a la organización terrorista anteriormente liderada por el fallecido Abimael Guzmán. Según estas investigaciones, alias 'Calín' tuvo a su cargo el control militar en la zona de Usquil, dentro de la provincia de Otuzco y estuvo involucrado en diferentes enfrentamientos y actos de agitación registrados en la región.
Con 85 años a cuestas, su defensa podría invocar razones humanitarias; sin embargo, si la Fiscalía demuestra su implicancia, enfrentaría una condena de cárcel pese a su avanzada edad. En estos momentos, Cueva Gaitán se encuentra recluido en las instalaciones de la Dircote de Trujillo, a donde fue trasladado tras su captura. En busca de mayor información, La República contactó a los encargados de prensa de la Policía Nacional del Perú, al cierre de esta edición, nuestro llamado no encontró respuesta.
PUEDES VER: Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura