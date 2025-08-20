HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Política

Trujillo: PNP captura a Lázaro Cueva Gaitán, acusado por terrorismo y vinculado a Sendero Luminoso

A sus 85 años, Cueva Gaitán es investigado por su papel en el control militar en Usquil, distrito de Otuzco, y en actos de agitación en la región vinculados a Sendero Luminoso.

'Calín' fue capturado por la DIRCOTE en La Libertad | Foto: PNP.
'Calín' fue capturado por la DIRCOTE en La Libertad | Foto: PNP.

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Lázaro Cueva Gaitán. El arrestado ciudadano, conocido bajo el apelativo de 'Calín', ha estado vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso. Producto de dicha vinculación, contaba con dos órdenes vigentes de captura dictadas por estamentos del Poder Judicial en Trujillo por el presunto delito de terrorismo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Alias 'Calín' fue capturado en el centro poblado de Quirihuac, ubicado en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, en el departamento norteño de La Libertad.

PUEDES VER: Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

lr.pe

Cueva Gaitán, que actualmente tiene 85 años de edad, era investigado por la PNP debido a acciones que lo vinculaban a la organización terrorista anteriormente liderada por el fallecido Abimael Guzmán. Según estas investigaciones, alias 'Calín' tuvo a su cargo el control militar en la zona de Usquil, dentro de la provincia de Otuzco y estuvo involucrado en diferentes enfrentamientos y actos de agitación registrados en la región.

Con 85 años a cuestas, su defensa podría invocar razones humanitarias; sin embargo, si la Fiscalía demuestra su implicancia, enfrentaría una condena de cárcel pese a su avanzada edad. En estos momentos, Cueva Gaitán se encuentra recluido en las instalaciones de la Dircote de Trujillo, a donde fue trasladado tras su captura. En busca de mayor información, La República contactó a los encargados de prensa de la Policía Nacional del Perú, al cierre de esta edición, nuestro llamado no encontró respuesta.

PUEDES VER: Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

lr.pe

Notas relacionadas
Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

LEER MÁS
¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto armado interno?

¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto armado interno?

LEER MÁS
Sentencian a 15 años de prisión a aliado de “camarada Artemio” y “camarada Rubén”, líderes de Sendero Luminoso

Sentencian a 15 años de prisión a aliado de “camarada Artemio” y “camarada Rubén”, líderes de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

LEER MÁS
Betssy Chávez acatará huelga de hambre seca y no permitirá que le brinden atención médica

Betssy Chávez acatará huelga de hambre seca y no permitirá que le brinden atención médica

LEER MÁS
Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

LEER MÁS
Pedro Castillo: "Responsabilizo al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez"

Pedro Castillo: "Responsabilizo al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez"

LEER MÁS
Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

LEER MÁS
Carlincatura retrata la 'magia' detrás de la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales

Carlincatura retrata la 'magia' detrás de la desaparición de expedientes disciplinarios de jueces y fiscales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota