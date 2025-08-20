HOYSuscripcion LR Focus

Política

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo : se debió proteger la investidura

El magistrado Pedro Hernández del TC admite error en la suspensión de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, por no investigar a Pedro Castillo.

Hernández reconoció que el Congreso se equivocó al suspender a Zoraida Ávalos por no investigar a Castillo. Foto: composición LR
Hernández reconoció que el Congreso se equivocó al suspender a Zoraida Ávalos por no investigar a Castillo. Foto: composición LR

Pedro Hernández, magistrado del TC, admitió que el Congreso de la República se equivocó al suspender e inhabilitar por cinco años para ejercer funciones públicas a Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, por no investigar al expresidente Pedro Castillo mientras ejercía su mandato.

Hernández recordó que la Ávalos fue repuesta en su cargo por una medida cautelar porque ella aplicó la interpretación histórica de la Constitución, que estuvo vigente desde 1823 hasta 2022, y no la lectura distinta que algunos querían imponer. Según el magistrado, el Congreso y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se equivocaron cuando pretendieron investigar y suspender a Pedro Castillo en funciones, porque rompieron con esa línea interpretativa.

"La señora Zoraida Ávalos, entiendo que con una medida cautelar, un juez constitucional la reincorpora precisamente por esa razón, por lo que ella lo que hizo fue no aplicar un criterio interpretativo que mucha gente quería que aplique. Pero ella lo que hizo fue mantener la línea argumentativa que estuvo vigente en el Perú desde el año 1823 hasta el año 2022 (...) Sí, se equivocaron", comentó.

