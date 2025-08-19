Dina Boluarte no podrá ser investigada hasta que culmine su mandato en julio del 2026. Así lo decidió el Tribunal Constitucional en su fallo de la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hasta entonces, una serie de investigaciones fiscales en contra de la presidenta quedarán detenidas.

Entre los casos que involucran a la jefa de Estado desde que ocupó el sillón presidencial se encuentran: el caso Rolexgate, Cofre, cirugías y muertes en protestas por un conjunto de presuntos delitos.

En el primer caso, de acuerdo con la tesis fiscal, la jefa de Estado habría recibido tres relojes Rolex, una pulsera Bangle y aretes de oro por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con la finalidad de obtener supuestos favores políticos. El Ministerio Público investiga a la presidenta por el presunto delito de cohecho. Sin embargo, en mayo de este año, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia presentada por la fiscal de la Nación.

Por otro lado, en el caso Cofre, la Fiscalía investiga a la mandataria por el presunto delito de encubrimiento al prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el sur del país en febrero del 2024 con el uso indebido del vehículo presidencial. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final que recomienda la vacancia contra Boluarte.

Mientras tanto, el Ministerio Público también lleva las indagaciones de las cirugías a las que se habría sometido la presidenta en junio del 2023 en la clínica Cabani. De acuerdo con la tesis fiscal, Dina Boluarte habría abandonado su cargo durante la intervención quirúrgica sin comunicar al Congreso. Por este caso, la Fiscalía investiga a la presidenta por el supuesto delito de omisión de funciones y abandono del cargo.

En tanto, la mandataria también es investigada por los presuntos delitos de lesiones graves y leves por las muertes en protestas contra su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, en las que más de 50 peruanos perdieron la vida. Según la Fiscalía, estos hechos ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

El Tribunal Constitucional (TC) decidió sobre la demanda de competencia interpuesta por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial en relación con la posibilidad de investigar a la presidenta Dina Boluarte por presuntos delitos que no están incluidos en el artículo 117 de la Constitución.

En este contexto, el máximo intérprete de la Constitución decidió aceptar la demanda y ordenó la suspensión de las investigaciones contra la presidenta hasta que finalice su mandato, es decir, hasta después del 28 de julio de 2026.

"Culminado el mandato presidencial, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben continuar ejerciendo sus competencias constitucionales, en armonía con los principios (...) de modo que las investigaciones suspendidas respecto a su persona continúen con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial", se lee en la resolución.

"En atención a lo expresado, en el presente caso, este Tribunal dispone que los efectos de la presente sentencia (es decir, la suspensión de las investigaciones materia de este proceso competencial) referidos a la titular de la Presidencia de la República, surtirán efectos desde el día de su notificación al Ministerio Público y al Poder Judicial", agregó el TC.

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

Tras el fallo, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló que la medida protege a la mandataria al dificultar la recolección adecuada de pruebas.

"Esto es una burla a la eficiencia de la investigación penal porque el tiempo borra las huellas", declaró para La República. Luego acotó: "(El fallo) es pro crimen, pro impunidad de corrupción. Si la justicia no interviene de manera oportuna; después, lo que se haga será meramente declarativo porque las evidencias ya no van a ser posibles de tomar".

"En este momento, Boluarte tiene en sus manos a la Policía para las investigaciones. Teniendo en sus manos un aparato, una institución operativa para la persecución del crimen y de los delitos, ¿creen que al 2026 vamos a encontrar el escenario listo con las evidencias para que el Ministerio Público inicie su función? Definitivamente, es una situación lamentable que ha generado el TC", agregó.