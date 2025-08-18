César Hildebrandt sobre Ley de Amnistía: "Los uniformados decentes no necesitan amnistías de un Congreso dominado por el hampa"

César Hildebrandt criticó la Ley de Amnistía que favorece a militares y policías acusados por violaciones a los derechos humanos. Foto: Composición/LR

El periodista César Hildebrandt se refirió a la promulgación de la Ley de Amnistía que favorece a los miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y Comités de Autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. En ese sentido, Hildebrandt criticó al Congreso y a la presidenta Dina Boluarte por la oficialización de la norma y rescató a los efectivos de las fuerzas del orden que no perpetraron ningún delito.

"El 14 de junio de 1995, a las 3 de la mañana, el Congreso fujimorista aprobó la Ley de Amnistía para militares comprometidos en violaciones a los derechos humanos en los últimos 15 años de guerra antisubersiva. Esa amnistía degenerada fue derogada y el fujimorismo envuelto en fango cayó. La amnistía de estos días, decretada por el neofujimorismo que usa a Boluarte de mascarón de proa, será derogada también, porque los delitos perpetrados por los militares que actuaron como si fueran senderistas no prescriben. ¿Entienden? No prescriben", enfatizó.

Es preciso mencionar que la Ley de Amnistía también favorece a los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren sentenciados y que sean mayores de 70 años para que "por razones humanitarias" puedan salir en libertad. Por ello, el periodista recordó que la Organización de las Naciones Unidas y la Corte IDH condenaron la amnistía que se perpetró durante la dictadura fujimorista.

"No lo olvides, el Grupo Colina fue denunciado originalmente por militares honestos agrupados en Comaca, comandantes, mayores y capitanes que no toleraban que un presidente sin honor y un asesor de inteligencia que era un traidor a la patria, por haber entregado documentos a la CIA cuando fue capitán, mancharán el uniforme de Bolognesi y Ugarte", mencionó.

César Hildebrandt: "Los buenos militares no necesitan amnistías"

En otro momento, el periodista enfatizó que los militares que no cometieron delitos contra los derechos humanos "no necesitan amnistías de Congresos dominados por el hampa". De igual manera, señaló que "será la historia" la encargada de juzgar a las autoridades que promulgaron la Ley de Amnistía.

"Fue Comaca la primera organización que denunció al Grupo Colina y fue el general Rodolfo Robles quien confirmó esa existencia y describió su red y anuencia superior con la que contaba. Fueron militares, entonces, los que salvaron el honor del Ejército, fueron policías inteligentes y prolijos los que capturaron al asesino Abimael Guzmán. Los uniformados decentes no necesitan amnistías dictadas por Congresos dominados por el hampa y comprometidos con gobiernos que serán juzgados severamente por la historia", finalizó.