Sociedad

Docentes cesantes y jubilados del Sutep reclaman al Gobierno una pensión digna

Durante la tarde del 20 de agosto, miles de docentes manifestaron en Lima, pidiendo una 'pensión digna' para cubrir necesidades básicas. La movilización busca apoyar el proyecto de ley 4786.

El proyecto de ley 3864 podría aumentar las pensiones docentes de S/800 a S/3.300, lo que equivaldría al sueldo de un maestro en la primera escala. La marcha busca su pronta aprobación.
El proyecto de ley 3864 podría aumentar las pensiones docentes de S/800 a S/3.300, lo que equivaldría al sueldo de un maestro en la primera escala. La marcha busca su pronta aprobación.

Durante la tarde del 20 de agosto, docentes en actividad, cesantes y jubilados de distintas partes del país se dieron cita en las calles de Lima para marchar y dirigirse hacia el Congreso de La República. El objetivo de los maestros con esta movilización radica en la petición de una pensión digna que permita cubrir con sus necesidades básicas.

En diálogo con La República, Félix Soto Huaringa, dirigente nacional de los docentes cesantes y jubilados del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), señaló que esta marcha tenía previsto contar "con un promedio de 10,000 maestros de todo el país, que vienen a exigir que se apruebe este proyecto de ley".

PUEDES VER: Maestros del Cusco: “Dina Boluarte se sube el sueldo pero a nosotros nos niegan una pensión justa”

lr.pe

Marcha de Sutep: docentes exigen aprobación de dictamen de ley que aumentaría su pensión

Es importante mencionar que este 20 de agosto, los parlamentarios tenían previsto debatir acerca del dictamen del proyecto de ley 4786 que, de ser aprobado, incrementaría la pensión de los docentes de S/800 (monto máximo) a S/3.300, suma equivalente al sueldo que percibe un maestro de la primera escala magisterial.

Al respecto, en diálogo con La República, Lucio Castro, secretario general de Sutep, manifestó que la pensión actual que reciben los maestros no permite cubrir con gastos elementales. “Lamentablemente, si un maestro se jubila a los 65 años, pasa a recibir entre S/ 400 y S/700, y estos montos hoy ya no cubren ni la canasta básica familiar. Es un tema de justicia”

PUEDES VER: Docentes sin título podrán trabajar dos años más en colegios privados gracias al Congreso y Ejecutivo

lr.pe

Dictamen del proyecto de ley 4786: ¿qué propone?

El dictamen del proyecto de ley 4786, impulsado por la congresista Flor Pablo Medina, busca el reconocimiento de los docentes pertenecientes tanto a los regímenes del sistema privado de pensiones como de aquellos que forman parte de los Decretos Leyes 19990 y 20530, además de los profesores miembros de la Ley 29944.

A través de esta iniciativa, se contempla el establecimiento de un régimen pensionario especial enfocado en docentes jubilados y cesantes, el cual contaría con un fondo específico del cual se detinarían los recursos para el pago de pensiones a los maestros.

En esa línea. la parlamentaria indicó en diálogo con La República que “muchos de ellos [con relación a los docentes] han ingresado por concurso, han hecho su carrera. Por ejemplo, hoy en la octava escala, un maestro puede ganar más de S/ 6.000. Pero al jubilarse, terminan con pensiones ínfimas, que no alcanzan ni el sueldo mínimo, y mucho menos la remuneración de la primera escala”.

PUEDES VER: Minedu dispone evaluación excepcional para cerca de 3.000 directores que salieron desaprobados

lr.pe

Más de 150.000 docentes se verían beneficiados con aprobación de dictamen del proyecto de ley 4786

Para Lucio Castro, secretario general de Sutep, con la aprobación de este proyecto de ley que propone un régimen pensionario especial alrededor de 152.000 docentes a nivel nacional se verían beneficiados. “Con esta ley, van a mejorar su situación económica; su pensión será realmente digna”, declaró ante este medio.

Asimismo, Castro enfatizó en que “los cesantes y jubilados son los que reciben el peor trato del Estado. Son quienes merecen una compensación justa por todos los años entregados a la educación del país y a nuestros niños”. En ese sentido, aplaudió la propuesta de la congresista Pablo.

En otro momento, el secretario de la Sutep criticó la diferencia de pensiones que recibe un maestro afiliado a la AFP y el régimen 19990, S/482 y S/800, misma que no refleja el esfuerzo de los docentes al encargarse de la educación del país y su dedicación hacia el magisterio.

