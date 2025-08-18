Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores
La Comisión de Relaciones Exteriores cursó una invitación para que ambos ministros sobre las acciones adoptadas tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro.
El canciller Elmer Schialer y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, responderán hoy, lunes 18 de agosto a las 11:00 a. m, ante la Comisión de Relaciones Exteriores, por la tensión en isla Santa Rosa tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El pasado 12 de agosto, la congresista Heidy Juárez, presidenta de la referida comisión, cursó invitación a los ministros a fin de que informen sobre las acciones adoptadas tras las declaraciones del presidente Petro, así como para conocer el estado actual de las relaciones bilaterales con Colombia.
“Los congresistas que la integran expresaron su preocupación por los recientes acontecimientos que afectarían la soberanía nacional en la zona limítrofe con Colombia, específicamente en la Isla Chinería, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, así como por las relaciones bilaterales con dicho país”, dice la invitación que accedió La República.
Si bien Elmer Schialer y Walter Astudillo acudirán a la comisión de Relaciones Exteriores, ellos también fueron invitados al Pleno del Congreso que se realizará el próximo 21 de agosto, así lo confirmó el presidente del Legislativo, José Jerí.
“Si no hay oposición a lo mencionado, se dará por aprobado”, expuso Jerí antes de suspender la última sesión.