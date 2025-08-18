Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero volvió a generar una nueva polémica luego de ser declarado persona no grata por el Congreso del Perú. La decisión fue adoptada por unanimidad tras el izamiento de la bandera colombiana que Quintero realizó en la isla Santa Rosa, en la región de Loreto, territorio que pertenece al Perú. Sin embargo, lejos de moderar su postura, Quintero respondió con un insulto hacia las Fuerzas Armadas peruanas, a las que calificó como “pirañas”.

"Es una isla que cae en la mitad del río para acá. Hice lo que haría cualquier colombiano cuando le quieren quitar su tierra (...) el Congreso de Perú me ha declarado persona no grata pero la verdad es que si hay que hacer eso y más para defender nuestro territorio pues lo vamos a hacer (...) nos tocó calcular cada vez cuando pasaban las pirañas del ejército peruano para poder hacer la intervención pero lo logramos (izar la bandera colombiana)", sostuvo.

Este nuevo ataque de Quintero ocurre en medio de la tensión fronteriza entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa. En las últimas semanas, el gobierno de Gustavo Petro ha protagonizado incidentes que han incrementado la fricción bilateral, como el sobrevuelo de un avión militar colombiano en territorio peruano y la detención preliminar de dos topógrafos de su país, sorprendidos realizando mediciones en la isla.

Topógrafo colombiano detenido arremetió contra Petro y Quintero

En una audiencia, en la que el Poder Judicial dictó una detención preliminar por siete días contra los topógrafos colombianos, Carlos Fernando Sánchez Ortegón pidió disculpas al pueblo peruano por su presencia en la isla Santa Rosa, y aseguró que su labor era puramente técnica, vinculada a un proyecto de construcción de un muelle desde Leticia. Recalcó que ni Gustavo Petro ni Daniel Quintero tienen algo que ver con su trabajo, y enfatizó que "nos está haciendo mucho daño esa politiquería que tienen ellos allá".

Además, Sánchez subrayó que no tenía conocimiento del izamiento de la bandera colombiana en la isla, realizado por Quintero, y señaló que su única intención era cumplir con un encargo profesional y responsable. Afirmó también que, de haber cometido algún error, fue no haber tramitado los permisos correspondientes, y reiteró que no deseaba entrar en "ese juego de politiqueros" de su país.