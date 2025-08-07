Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

En una transmisión en vivo a través del canal de YouTube 'Hildebrandt en sus trece' el 4 de agosto, César Hildebrandt expresó duras críticas sobre el libro de no ficción 'La marcha del fin del mundo' de Marco Sifuentes, que narra la 'Marcha de los Cuatro Suyos' durante el gobierno de Alberto Fujimori. Con su estilo característico, Hildebrandt calificó al director de 'La Encerrona' como un cronista "bastante superficial" y afirmó que el libro "no está maravillosamente escrito" y "parte de un mito".

"La gran marcha no fue tal, fue una marcha. No tuvo la importancia que sus productores creen. Yo era director de Liberación, así que puedo decirlo como testigo de cargo, como testigo ocular. Tan poco fue importante que el régimen siguió igual. Aun después de las seis muertes propiciadas por una embocada evidentemente planeada por Vladimiro Montesinos, el régimen siguió como si nada".

En contraste, el periodista mencionó otra protesta: "Gran marcha fue la del 19 de julio de 1977, esa cambió la historia, esa sí cambió la historia. Fue la gran marcha de la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), que hizo que el gobierno militar, de inmediato, pensara en irse, y así fue. Convocó la constituyente, que fue justamente el preludio del retiro de los militares del gobierno".

Marco Sifuentes responde a Hildebrandt ante las críticas de él sobre su libro 'La marcha del fin del mundo'

En el programa de 'Beo Noticias' del 6 de agosto, transmitido en el canal de YouTube de 'Carlos Orozco', Sifuentes le respondió a las fuertes declaraciones de Hildebrandt. El periodista explicó que su libro está diseñado para comenzar de manera "light y superficial", pero que al final busca "ser un poquito más profundo, va de menos a más".

"Pero al final del libro creo que le termino dando la razón a César. No quiero spoilers, pero al final del libro hay una reflexión que se parece un poco a lo que él está reclamando. Estoy seguro, y está así por diseño, que el inicio, para lectores más exigentes como él, puede ser, no sé, 'este me está hablando h******* de Dragon Ball'. Pero empieza con Dragon Ball y termina con muertes reales. Entonces, creo que eso es lo que he intentado en el libro. César, dame una oportunidad", respondió el conductor de 'La Encerrona'.