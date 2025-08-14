HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Política

Poder Judicial ordena ampliar detención a colombianos que realizaron estudios en isla Santa Rosa

El Poder Judicial aceptó el pedido de la Fiscalía y extendió por 5 días más la detención preliminar de los dos ciudadanos colombianos investigados por presuntamente realizar trabajos de topografía en territorio peruano.

Topógrafos colombianos detenidos en isla Santa Rosa. Foto: composición LR
Topógrafos colombianos detenidos en isla Santa Rosa. Foto: composición LR

El Poder Judicial dispuso ampliar el plazo de detención preliminar por cinco días más contra los topógrafos colombianos capturados el último domingo en la Isla Santa Rosa (Loreto) mientras realizaban mediciones y registros en territorio peruano. La medida, solicitada por el Ministerio Público, busca dar más tiempo a las diligencias y pericias pendientes en el marco de la investigación por "atentar contra la soberanía nacional".

El titular del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla precisó que el plazo entró en vigencia desde el día de su detención, el 12 de agosto último y se amplía hasta el 19 del presente mes.

La intervención la realizó un equipo de veinte agentes y se desarrolló en las aguas cercanas al puerto de Santa Rosa. Ambos individuos fueron trasladados a la comisaría local, donde se les comunicó que cualquier actividad en territorio peruano debe ser coordinada con las autoridades, incluso en áreas de libre tránsito para los residentes.

