Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

La presidenta Dina Boluarte realizará este viernes una visita oficial a la isla Santa Rosa, en la región Loreto, en medio de las tensiones diplomáticas que atraviesa el país con Colombia. El desplazamiento ocurre días después de que el precandidato presidencial, Daniel Quintero, izara una bandera colombiana en zona peruana, incidente que generó nuevas fricciones diplomáticas.

Previamente, Boluarte viajó a Japón e Indonesia y desde ahí respondió a las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Pedro, sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, afirmando que “nuestra Isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con Colombia”. Subrayó que los tratados internacionales respaldan la posición del Perú y llamó a la calma, destacando que no existe ningún conflicto limítrofe con el país vecino.

Si bien se espera que la agenda oficial incluya reuniones con autoridades locales y mandos militares y policiales, también se mantiene la expectativa de como el Gobierno pretende mostrar presencia en un territorio donde el Estado ha tenido una actuación mínima y donde la población reclama mayor inversión y seguridad.

Mientras tanto, la tensión con Colombia continúa. Aunque el Ejecutivo peruano aseguró que la instalación de la bandera fue un “error logístico” ya subsanado, el presidente Gustavo Petro ha evitado viajar a la zona alegando que quiere “evitar una guerra”.