Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

La conductora de Sin Guion criticó a la presidenta Dina Boluarte por promulgar la Ley de Amnistía que favorece a policías y militares acusados de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Rosa María Palacios criticó a Dina Boluarte y el Congreso por aprobar la Ley de Amnistía. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la Ley de Amnistía que promulgó la presidenta Dina Boluarte junto con el Congreso. En ese sentido, Palacios recordó que, durante la dictadura de los noventa, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos hicieron una norma igual; sin embargo, todo acabó mal.

Es importante resaltar que la ley aprobada brinda amnistía a militares, policías y miembros de Comités de autodefensa procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Asimismo, la norma también establece que las personas mayores de 70 años condenados podrán salir en libertad.

PUEDES VER: Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

"Pero esto siempre acaba mal. Y a la historia me remito. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos hicieron lo mismo en 1995. Les duró 5 años. Hicieron exactamente lo mismo, una ley de amnistía. Todo el grupo Colina salió en libertad, involucraron a los militares que le habían dado un golpe de Estado a Alberto Fujimori para decir que todos eran lo mismo cuando no eran lo mismo. Y el grupo Colina gozó de amplia libertad hasta que regresamos a la democracia. No se olviden de esa frase, vamos a regresar a la democracia. A todos los que están hoy en el poder, vamos a decirles eso con claridad. Y en ese momento estas cosas terminan muy mal, muy mal", enfatizó.

Por otro lado, Palacios recordó que los jueces del Poder Judicial no podrían aplicar la Ley de Amnistía porque reconocerían los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y utilizarían el control difuso en los casos referidos al tema.

"No creo que ni siquiera convenga a los que ya purgaron condena. Ni siquiera conviene a los que ya purgaron condena, pero así están las cosas en el Perú. Y a los jueces que juzgan graves violaciones a derechos humanos y que tienen formación en derechos humanos y que conocen la Convención Interamericana, recordarles cuál es su deber y su deber es el mismo que han ejercido en el caso de la ley de prescripción. No aplicar la ley. No aplicar la ley. Así de simple. Si el Congreso y el Ejecutivo decidieron proteger a asesinos, a torturadores, a violadores sexuales, el Poder Judicial no tiene por qué hacerlo porque tiene la salida del control difuso", recalcó.

PUEDES VER: Martín Vizcarra es recluido al penal de Barbadillo: así fue su ingreso tras orden de prisión preventiva

Rosa María Palacios: "Nos van a colocar en una categoría de país violador de derechos humanos"

En esa misma línea, Rosa María Palacios alertó sobre el futuro del Perú a nivel internacional en América Latina, tras aprobar la Ley de Amnistía. En ese sentido, Palacios advirtió que con ello el país podría estar en la misma categoría de Nicaragua, Cuba y Venezuela, Estados que viven en una dictadura.

"Y esa es la verdad. Nos van a colocar en una categoría de país violador de derechos humanos. Desacato a la Corte. La Corte le dijo, 'No promulgue esa ley'. ¿Por qué? Porque en ejecución de sentencia el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana supervisa la ejecución de esa sentencia", dijo.

"Esta norma beneficia, según la Coordinadora de Derechos Humanos, más o menos a 900 militares condenados y a muchos otros tantos que están en proceso de ser condenados. ¿Qué tiene que hacer el Poder Judicial? Responder a lo que la defensa de las víctimas va a ser caso por caso, decir que esta ley es inaplicable y es inaplicable porque viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos y viola varios tratados", agregó.

