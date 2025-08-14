HOYSuscripcion LR Focus

Colombia exige la "liberación inmediata" de topógrafos detenidos en isla Santa Rosa

La Cancillería de Colombia insistió, además, en desconocer la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa.

Gobierno de Gustavo Petro rechaza autonomía de Perú sobre Isla Chinería. Foto: composición LR
Gobierno de Gustavo Petro rechaza autonomía de Perú sobre Isla Chinería. Foto: composición LR

La Cancillería de Colombia insiste en negar la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa y expresó su rechazo a la detención de dos topógrafos colombianos en dicho lugar. Pese a que los profesionales no contaban con la documentación para ingresar a territorio extranjero, calificaron su detención como “irregular” y exigieron su liberación inmediata.

Según el pronunciamiento del ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los detenidos son topógrafos que realizaban trabajos técnicos vinculados a la ampliación del muelle Victoria Regia en Leticia. Por ello, aseguraron que dichas actividades no representaban un ejercicio de soberanía ni una afectación a la integridad territorial del Perú.

El gobierno de Gustavo Petro también cuestionó la presencia de autoridades peruanas en la zona, al señalar que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre ese territorio. Además informó que el consulado en Iquitos está brindando asistencia consular para garantizar el respeto al debido proceso y las condiciones dignas de detención.

PUEDES VER: Los favores de José Jerí: Administración General del Congreso a cargo de militante de Somos Perú

El Poder Judicial dispuso ampliar el plazo de detención preliminar por cinco días más contra los topógrafos colombianos capturados el último domingo en la Isla Santa Rosa (Loreto) mientras realizaban mediciones y registros en territorio peruano. La medida, solicitada por el Ministerio Público, busca dar más tiempo a las diligencias y pericias pendientes en el marco de la investigación por "atentar contra la soberanía nacional".

El titular del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla precisó que el plazo entró en vigencia desde el día de su detención, el 12 de agosto último y se amplía hasta el 19 del presente mes.

Referente a la intervención, esta fue ejecutada por un equipo de veinte agentes y se desarrolló en las aguas cercanas al puerto de Santa Rosa. Ambos individuos fueron trasladados a la comisaría local, donde se les comunicó que cualquier actividad en territorio peruano debe ser coordinada con las autoridades, incluso en áreas de libre tránsito para los residentes.

Al momento de su detención, los profesionales indicaron que desconocían la obligación de tramitar permisos especiales para realizar este tipo de actividades en territorio peruano y se justificaron diciendo que, en realidad, trabajaban para un proyecto de infraestructura de carácter privado en su país.

Esto fue respaldado por la ministra de Transportes de Colombia, María Fernanda Rojas, quien señaló que los trabajadores, contratados en el marco del proyecto de ampliación del muelle Victoria Regia de Leticia, hacían parte de un contrato del Instituto Nacional de Vías (Invías).

