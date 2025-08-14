HOYSuscripcion LR Focus

Política

Los favores de José Jerí: Administración General del Congreso a cargo de militante de Somos Perú

Desde la llegada de José Jerí a la presidencia del Congreso, se han incrementado los nombramientos de militantes de Somos Perú en cargos clave. El último de ellos fue Mario Fernández Garibay, quien asumió como Director General de Administración del Parlamento.

militante de Somos Perú en el mayor cargo administrativo del Congreso. Foto: composición LR
Continúan las movidas en el Congreso a favor de Somos Perú. Desde la designación de José Jerí como presidente del Legislativo, se ha observado un incremento en las nombramientos de puestos clave dentro del Parlamento ocupados por miembros de su partido. Uno de los casos más destacados fue el de Alexandro Mario Fernández Garibay, quien asumió el cargo de Director General de Administración del Parlamento (DGA), sustituyendo a Giancarlo Bernal Negreiros, quien había sido nombrado para ese puesto apenas el 24 de junio de este año.

Fernández Garibay fue recientemente nombrado Secretario Nacional de Doctrina de Somos Perú, tras haber ocupado previamente el cargo de Secretario General Nacional del mismo partido, puesto que actualmente ocupa José Jerí. Ahora que Mario Fernández ocupa el cargo administrativo más alto del Parlamento, son dos militantes del corazón que se encuentran liderando el Congreso.

Sin embargo, el vínculo laboral de Mario con el Legislativo ya venía de antes. Previa a esta disposición ocupaba el cargo de Jefe del Área de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, sin ser abogado, ni tener estudios constitucionales. Esto se puede corroborar en el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), donde registra el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo.

Grados Académicos de Mario Fernández Garibay. Foto: Sunedu

Fernández Garibay como director de la DGA tiene bajo su cargo los departamentos de recursos humanos, finanzas, servicios generales, tecnología de información y abastecimiento.

¿Quién ocupará el Área de Estudios Constitucionales y Parlamentarios?

Como un intercambio de favores, el puesto dejado por Mario ahora será ocupado por Marisol Espinoza Cruz, militante de Alianza Para el Progreso. Espinoza ha sido vista participando en campañas políticas del partido de César Acuña, según las fotos que comparte en sus redes sociales.

Marisol Espinoza Cruz junto a César Acuña. Foto: Facebook

