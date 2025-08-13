HOYSuscripcion LR Focus

Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Política

Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia Benavides, será presidenta del JEE del Callao en las elecciones 2026

La hermana de la restituida fiscal suprema estará a cargo de las elecciones del presidente, vicepresidente de la República, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Ruth Benavides es hermana mayor de Patricia Benavides. Foto: composición LR
Ruth Benavides es hermana mayor de Patricia Benavides. Foto: composición LR

La Corte Superior de Justicia del Callao ha designado a la jueza superior titular Rosa Ruth Benavides Vargas como presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao para las elecciones generales de 2026. La elección se llevó a cabo el 16 de mayo de 2025 durante la sesión de la Sala Plena del órgano jurisdiccional chalaco.

Los Jurados Electorales Especiales son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral, cuyas funciones son: resolver en primera instancia las apelaciones y reclamos relacionados con el proceso electoral en su jurisdicción, supervisar y controlar el cumplimiento de las normas electorales, coordinar y gestionar los recursos necesarios para el proceso electoral, resolver controversias relacionadas con las actas electorales y proclamar a los candidatos electos.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte promulgará Ley de Amnistía a favor de violadores de derechos humanos

Ruth Benavides, vinculada a 'Cuellos Blancos'

Ruth Benavides Vargas, jueza superior titular y hermana de fiscal suprema Patricia Benavides Vargas, ha estado en el centro de diversas controversias que han cuestionado su imparcialidad y ética profesional. En diciembre de 2023, un audio revelado por el portal 'OjoPúblico' mostró a Ruth Benavides solicitando al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo —condenado por corrupción en el caso "Cuellos Blancos del Puerto"— el traslado de una jueza de su sala por presuntas deficiencias en su desempeño.

En la grabación, Benavides se dirige a Ríos con expresiones como "hermanito lindo", lo que evidenció una relación cercana entre ambos, generando cuestionamientos sobre posibles influencias indebidas en decisiones judiciales.

Además, Ruth Benavides ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con la contratación irregular de 242 trabajadores en la Corte Superior de Justicia del Callao entre 2019 y 2020. La denuncia fue presentada por su sucesora, Aurora Guerrero, ante la Fiscalía Anticorrupción del Callao en diciembre de 2020.

Aunque el caso fue archivado inicialmente por la fiscal Bersabeth Revilla, quien también investigaba a su hermana Enma Benavides Vargas por presuntos sobornos a narcotraficantes, la Procuraduría Anticorrupción apeló la decisión en marzo de 2023, reabriendo el proceso y manteniendo el escrutinio público sobre Ruth Benavides.

