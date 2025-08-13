Por mayoría de votos, la Junta de Fiscales Supremos rechazó la propuesta de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza para enviar a la reincorporada fiscal suprema Patricia Benavides Vargas al Jurado Nacional de Elecciones. Esto supone que Benavides permanecerá en el Ministerio Público a cargo de una fiscalía supremas. Eso será definido por la fiscal de la Nación en las próximas horas.

En contra de enviar a Patricia Benavides votaron los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Avalos, Tomás Gálvez Villegas, Juan Carlos Villena y la propia Benavides. Antes de la discusión, debate y votación de este asunto, la fiscal de la Nación y los fiscales supremos dieron la bienvenida protocolar a Patricia Benavides, que regresó al Ministerio Público después que en diciembre de 2023 el anterior colegiado de la Junta Nacional de Justicia la suspendió y la luego la destituyó en el ejercicio del cargo de fiscal supremo.

Nadie se opuso a su reincorporación. Uno de los fiscales precisó que hubo una oposición inicial a su regreso como fiscal de la Nación pasando por encima de la autoridad de la Junta de Fiscales Supremos. Respecto a su regreso como fiscal suprema solo hubo una demora por el tema de presupuesto y precisar el acuerdo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Fue un saludo frío, protocolar donde la mayoría de fiscales supremos mantuvo un rostro adusto, que denotaba seriedad y hostilidad, pese a los intentos de Tomás Gálvez de aligerar el ambiente con algún comentario gracioso. Había mucha desconfianza que generó reclamos por la posibilidad de que alguno intentará grabar la reunión", reveló uno de los participantes.

Gálvez salió de la fiscalía cuando la doctora Benavides todavía era fiscal suprema adjunta. Hoy, ambos son fiscales supremos. Ella repuesta por la Junta Nacional de Justicia, él por el Tribunal Constitucional. Ante la desconfianza, luego que terminó la sesión, la secretaria de la Junta, Fátima Castro levantó expidió copias del acta a los fiscales supremos para "evitar malas interpretaciones y comentarios distorsionados de las discusiones".

El debate por el JNE

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo

Tras los saludos, se pasó a discutir la representación en el Jurado Nacional de Elecciones. La Ley manda que cuando existan seis fiscales supremos titulares, uno de ellos deberá ser el representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones. En caso, de que los seis no estuvieran completos, la ley les permite enviar a un fiscal supremo provisional de entre los cesantes o jubilados. Este es el caso de la doctora Martha Elizabeth Maisch Molina, nombrada en ese cargo el 22 de diciembre de 2023.

Por eso ahora, con la reincorporación de la doctora Benavides se debía dejar sin efecto el nombramiento de Maisch Molina y nombrar a un nuevo representante de entre los cinco fiscales supremos titulares. Sin embargo, ninguno quería ir. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza propuso que ese cargo debía ocuparlo Patricia Benavides.

Espinoza argumentó los públicos cuestionamientos a la doctora Benavides, que ponen en duda su imparcialidad, como uno de los motivos por los que debía ser destacada al JNE a fin de "anticipar cualquier atisbo de duda" a sus decisiones sí ocupa una fiscalía suprema.

Benavides se opuso. Indicó que el 25 de marzo pasado se convocó al proceso electoral y que de acuerdo con la Ley Orgánica del JNE una vez convocada las elecciones ya no se puede cambiar a sus integrantes. Además, informó que una de sus hermanas, la jueza superior Ruth Benavides Vargas, ha sido nombrada presidenta del Jurado Electoral Especial del Callao, lo que podría generar conflicto si ella pasa a integrar el JNE.

Los fiscales Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena Campana compartieron la opinión de Benavides. No hay motivo para reemplazar a la actual representante y proceder a elegir y nombrar a un nuevo integrante. Espinoza insistió en su posición, pero la situación estaba definida.

La votación terminó 5 votos en contra de enviar a Benavides al JNE y uno a favor. Y dado que ninguno quería aceptar, el acuerdo final fue que ningún fiscal supremo titular irá al JNE, al menos hasta diciembre del 2027 cuando termine el nombramiento de Martha Maisch.

El antecedente Arce Córdova

Luis Arce Córdova, ex fiscal supremo y ex integrante del JNE

Hay otros motivos para esa votación que no se discutieron en la Junta. Algunos se discutieron previamente. Hay antecedentes, situaciones en que la fiscalía ha cambiado a su representantes cuando la elección ya estaba convocada.

Uno de esos otros motivos, es que varios de los fiscales supremos consideran que Patricia Benavides podía ser más "perjudicial" para el país y la imagen del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones, ante un proceso electoral que será complejo y con muchas "tachas" y "quejas" en el resultado de la votación. Esto teniendo en cuenta el antecedente del ex fiscal supremo Luis Arce Córdova.

En junio del 2021, Arce Córdova se adhirió a la narrativa del fraude electoral y "declinó" al cargo de representante de la fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un intento por evitar la proclamación del entonces electo presidente Pedro Castillo Terrones y permitir a Fuerza Popular seguir impugnando el resultado de la votación, lo que mantuvo al país en una incertidumbre total.

Varios fiscales supremos temen que, en un resultado desfavorable a los grupos políticos que han apoyado el retorno de Patricia Benavides, si ella ocupa una silla en el JNE terminaría por apoyar sus impugnaciones contra el veredicto popular.

Ellos consideran que Benavides es más controlable en el Ministerio Público y aunque sus decisiones puedan ser polémicos tendrá que sustentarlas en los hechos y la jurisprudencia para no cometer delitos, que podrían provocar su destitución. Además, de que en varios casos tendrían que pasar por el escrutinio de los jueces.

La lucha por la fiscalía de la Nación

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Sin embargo, hay otro inconveniente que si bien fue analizado, no se consideró urgente. Con Patricia Benavides en el Ministerio Público, la alianza gobernante en el Congreso y la Junta Nacional de Justicia seguirán presionando para que vuelva a ser fiscal de la Nación. Una posibilidad que deja en mala posición a la actual fiscal de la Nación.

La única posibilidad de que Patricia Benavides tente ser fiscal de la Nación en lo inmediato es que Espinoza sea sancionada por la JNJ o el Congreso. Sí eso sucede, en principio, el fiscal supremo más antiguo tendría que concluir su mandato, esto es Pablo Sánchez. Pero, las fuerzas políticas presionaran desde dentro o fuera de la institución para que la Junta de Fiscales Supremos elija de inmediato un nuevo fiscal o una nueva fiscal de la Nación.

Sin embargo, dado ese caso, Patricia Benavides tendría competencia. Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena también aspiran a convertirse en fiscal de la Nación. Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos ya fueron fiscales de la Nación y ya no les interesa ese cargo y dados a elegir de nuevo, no votarían por Benavides. En este asunto, aunque el sector de Benavides diga que Delia Espinoza ha quedado aislada dentro del Ministerio Público, lo real es que la mayoría concuerda en la defensa institucional e independencia de la institución. Otro aspecto, por el cual se considera que Benavides es más controlable en el Ministerio Público, que en el JNE. Habrá que ver que pasa, de ahora en adelante.