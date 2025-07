Dina Boluarte es presidenta desde hace 2 años y 7 meses. Hoy, 28 de julio, se espera un nuevo discurso sobre los logros durante su último año de gobierno. Su anterior alocución duró alrededor de 5 horas y fue juzgada de 'perorata' y reflejar desconexión con la realidad. De hecho, esta es una reiterada crítica de la ciudadanía hacia la mandataria que recientemente duplicó su sueldo. Además de las manifestaciones organizadas para hoy, en las últimas semanas, la desaprobación ha escapado de las encuestas para aparecer en ceremonias de graduación y protestas que parecen cotidianas desde diciembre de 2022.

"Dina asesina", decía la bandera que mostró un egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) durante su ceremonia de graduación, el 22 de julio. Mientras sus compañeros lucían sus diplomas, el graduado aprovechó el inolvidable momento para protestar por los 50 peruanos asesinados en las manifestaciones entre 2022 y 2023. Lo mismo decidió hacer otro graduado en Huacho, el viernes 25. La presidenta, abucheada directamente en Chiclayo durante la inauguración de la 'Ruta del papa', no es la única que recibe muestras de rechazo. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y quien dijo que “se lleva bien” con ella, César Acuña, también.

Manifestaciones individuales

Pudo ser una ceremonia de graduación más en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, pero Jean Pierre, que se acercó a recibir su diploma ante el llamado del animador, levantó una banderola con un mensaje de protesta. “Dina Asesina. Abajo las alcantarillas”, se lee en la tela que extendió ante cámaras. El video se volvió viral en redes sociales. Es la segunda vez que ocurre algo así en una semana.

Un mes antes de las banderolas de protesta entre togas y birretes, el 17 de junio, un adolescente reclamó a la presidenta “reflexión y acción”. Boluarte había visitado el colegio Ignacio Merino, en Talara, Piura, para hacer la entrega protocolar de la institución educativa cuando fue sorprendida por el discurso del alcalde estudiantil.

"Señora presidenta, señor ministro, señor director, los invito a mirar más allá de los discursos, a escuchar la voz de los estudiantes y a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus decisiones. Es hora de un verdadero cambio, de un compromiso real sobre las necesidades de nuestro pueblo”, expresó el escolar. La petición fue recibida negativamente por la mandataria, quien aseguró tener un “propósito claro” y estar “cumpliendo, a pesar de unas voces que todo lo ven mal”.

A inicios de julio, decenas de ciudadanos quisieron lanzarle huevos, piedras y cáscaras para recibirla en Arequipa. Quedó en una intención porque confundieron el carro. El vehículo al que apuntaron trasladaba al ministro de Vivienda, Durich Whittembury. Los gritos de “Fuera, Dina asesina” quedan en videos de redes sociales.

“Lo que tenemos es un conjunto de reacciones individuales en torno a lo que ocurre con la presidenta de la república. No hay un nivel de organización fuerte a nivel de instituciones de sociedad civil”, observa José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la PUCP. “Puede haber cierto miedo de manifestarse en las calles, por lo que pasó entre fines del 2022 e inicios del 2023. Lo que hay son manifestaciones muy puntuales que reflejan el descontento sobre la gestión de gobierno”, señala.

Dos años de impunidad

Las protestas a las que se refiere Godoy culminaron con violentas represiones policiales y militares que provocaron la muerte de al menos 50 personas. El caso fue presentado como una denuncia constitucional por la Fiscalía en mayo de este año y, posteriormente, archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) el último 18 de julio.

El argumento principal para archivar la denuncia, sustentado por el recientemente electo presidente del congreso, José Jerí, fue que no se encontraron “elementos de convicción suficientes” para acreditar la responsabilidad penal de Boluarte y los exministros de las muertes que ocurrieron en aquel periodo.

Godoy sostiene que el problema en torno a este caso es uno de los factores que impiden que se genere una corriente de protesta mayor. A ello se sumaría la falta de alternativas para el liderazgo del gobierno. “Digamos que se produce una gran movilización y sale la presidenta. Tendría que reemplazarla el presidente del congreso. Entonces, no hay confianza en que lo que pueda venir sea mejor”, explica.

“El congreso ha contribuido a una serie de normas que favorecen a la delincuencia, escándalos propios, y todo eso abona al descontento de la ciudadanía. No colabora en la solución de los problemas del país”, agrega.

Defensor de espaldas al pueblo

El descontento de peruanos ha sido manifestado también contra la Defensoría del Pueblo. En Puno, Josué Gutiérrez Cóndor, fue expulsado de un evento público, el 24 de este mismo mes. Los asistentes, que eran representantes de comunidades quechuas, aymaras y urus, dijeron haber sido convocados por una capacitación legal que resultó ser un engaño. Entonces, aprovecharon la ocasión para expresar su rechazo hacia el defensor por su silencio respecto a las muertes durante las manifestaciones entre 2022 y 2023.

"No queremos su presencia acá, señor Josué", dijo un residente. "Usted defiende a los asesinos del Congreso y a las grandes mineras", acusó otro. El evento, en realidad, buscaba abrir debate sobre la Ley 32293. En respuesta, lejos de enmendar su error, Gutiérrez envió un mensaje defensivo. "Primera vez que me rechazan de esta manera", dijo, citado por La decana radio Juliaca. "Parece que estamos en un caldeo de carácter más político y ya sobre eso no me quisiera pronunciar", sostuvo.

La Defensoría continuó sumando puntos en contra este 25 de julio cuando el Sindicato de Trabajadores de la entidad publicaron un comunicado para declarar su preocupación. Allí, acusan que la institución: “se aleja de los sectores más vulnerables y opta por una gestión con evidente sesgo político”. “Los trabajadores estamos siendo testigos del debilitamiento de nuestra institución”, destacan.

"Fuera de Lima, la Defensoría había sido como una entidad que representaba al Estado o una esperanza de mejora. Lo que ahora ocurre con la crisis es que hay una ruptura de esta relación. Por eso, hoy tenemos una situación bien complicada", comenta Godoy al respecto.

César Acuña abucheado

En medio del rechazo social cada vez más visible hacia Boluarte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha permanecido como uno de sus aliados políticos. Al igual que la presidenta, con la que mantiene comunicación frecuente y reuniones periódicas, ha sido rechazado públicamente en más de una ocasión. La más resaltante sucedió durante el desfile por Fiestas Patrias en Trujillo, el último 25 de julio.

Gritos de "¡Fuera, Fuera!", sumados a algunas preguntas de "¿cuánto es siete por ocho?", en recordatorio de una pregunta de matemática básica que le hicieron durante una reciente entrevista, sobresalieron de los grupos de asistentes. Cabe mencionar que el gobernador llegó después del mediodía cuando su paso protocolar por las calles estaba programado para las 11:00 a. m.

Tras el evento, Acuña publicó en su cuenta de X que sentía orgullo de ser peruano, "más que nunca" y agradeció a quienes lo acompañaron. El mensaje fue compartido junto a un video que recopila momentos en que niños se acercan a abrazarlo y tomarse fotos con él. Las imágenes y sus palabras contrastan con la realidad marcada por un evidente rechazo.