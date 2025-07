Trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazan actual gestión de Josué Gutierrez: "Se aleja de los sectores más vulnerables"

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por el debilitamiento de la institución en la que laboran. En un reciente pronunciamiento, los trabajadores se manifestaron tras el episodio en el que ciudadanos de Puno rechazaron la presencia de Josué Gutiérrez, actual titular de la entidad, en dicha ciudad. Los firmantes del comunicado atribuyeron este rechazo a una manipulación de carácter político.

"Lamentablemente, nuestra institución, que durante tantos años y gracias al esfuerzo de todos los trabajadores construyó una imagen de legitimidad y credibilidad ante la población, hoy se ve gravemente afectada por una administración que se aleja de los sectores más vulnerables y opta por una gestión con un evidente sesgo político", señala el comunicado.

Además, el sindicato alertó sobre una serie de despidos y remociones que, según denuncian, estarían debilitando gravemente la estructura institucional del organismo. Ante este escenario, los trabajadores firmantes llamaron al diálogo directo con el defensor del pueblo y apelaron a la unión entre trabajadores de la Defensoría.

"Los trabajadores estamos siendo testigos del debilitamiento de nuestra institución, primero retiran a todos los adjuntos obligándolos a renunciar; luego siguen con la segunda línea de funcionarios los jefes de los programas, a quienes les retiran la confianza, los obligan a renunciar o los “congelan”, para finalmente terminar separando de la institución a casi la totalidad de jefes de oficina en todo el país.

Comunicado del Sindicato de la Defensoría del Pueblo.

El rechazo a Josué Gutierrez por los ciudadanos de Puno

Durante una actividad promovida por la Defensoría del Pueblo en la región Puno, miembros quechuas y aimaras del Consejo de Autoridades Originarias denunciaron haber sido convocados con información falsa, ya que creían que participarían en una jornada de formación. Grande fue su sorpresa al encontrar en el lugar al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuya presencia no había sido anunciada con anterioridad. “Nunca se nos informó que este señor vendría. Esto es un engaño para hacer parecer que lo respaldamos, cuando en realidad lo rechazamos”, expresó uno de los dirigentes comunales.

El líder también cuestionó el silencio del funcionario frente a las muertes ocurridas en Juliaca y Ayacucho durante las protestas: "La Defensoría del Pueblo se ha coludido con los corruptos. Que se vayan. No podemos permitir que este señor esté presente como si no hubiera pasado nada. Ahorita en la Amazonía le han quitado los abogados a los defensores ambientales y ¿qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? Nada", sostuvo, haciendo alusión a la normativa recientemente aprobada por el gobierno de Dina Boluarte que afecta a organizaciones no gubernamentales.

Tras exigirle a Gutiérrez que se retire para permitir el desarrollo del diálogo entre las comunidades, los asistentes continuaron reclamándole su pasividad ante las acciones del Congreso y el Ejecutivo. “Usted no es defensor, es ofensor del pueblo. El Congreso ha blindado a Boluarte, y ustedes han guardado silencio. No han dicho nada sobre la ley 32293, ni sobre el decreto supremo 1620. ¿A quién defienden? A Dina, la asesina”, sentenció el representante. Enseguida, el auditorio entero coreó en voz alta: “Dina asesina, el pueblo te repudia”.