Familiares no creen que muerte de árbitro sea un accidente. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Las sospechas por la muerte del árbitro de vóley Luis René Aguilar Arcata, tomaron un giro radical. Su cuerpo fue hallado sin vida el sábado 19 de julio en la carretera Puno - Moquegua, a la altura de la comunidad Mi Perú. En un inicio se pensaba que la víctima fue arrollada.

Sin embargo, los familiares no creyeron que fuese víctima de un atropello. Sus parientes hicieron su propia investigación y lograron descubrir que una mujer de iniciales A.C.L.C. habría enviado fotos a su pareja advirtiendo: “Luis está muerto”.

Los deudos y amigos antes de participar de misa de cuerpo presente hicieron un plantón exigiendo justicia y que las autoridades policiales hagan su trabajo, para esclarecer los hechos lo antes posible.

Familia considera que fue un crimen

“Nos quisieron hacer creer que fue accidente, pero ahora hemos descubierto que fue un crimen. Su colega que es una profesora de danza sabe todo lo que sucedió. Pero ella ya no quiere hablar. La Fiscalía no está haciendo las diligencias adecuadas. Pero la señorita dice que no se acuerda nada”, aseguró uno de sus parientes.

La Policía Nacional informó que se hicieron las diligencias debidas y las investigaciones tomarán el tiempo necesario porque ocurrió en una zona donde no hay registros fílmicos, tampoco se conoce la unidad que los trasladó. Se confirmó que la víctima venía de Moquegua con dirección a Puno. La única testigo desconoce la unidad que abordaron.