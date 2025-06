Erick Iriarte: “La crítica puede ser mordaz, pero eso no quita que la presidenta tiene que comunicar”

¿Usted siente que los medios han cubierto deficientemente los casos de violencia contra la mujer?

El mejoramiento de los sistemas de información en los últimos años ha ayudado a la visibilidad de los problemas. La norma de la que estamos hablando es casi una consecuencia de estas visibilizaciones públicas, y uno de los actores claves para poner en vitrina esta problemática han sido los medios de comunicación. Ellos son los que lo hacen, lo han venido haciendo antes y lo harán después, son los que toman la voz dispersa de la ciudadanía y la transforman en algo efectivo y real. Por lo tanto, los medios de comunicación han sido claves para revelar, por lo menos en el Perú y en otros países de América Latina, esta violencia contra mujeres y grupos vulnerables.

Si está claro que los medios tienen la experiencia en la cobertura de este problema, ¿no ve innecesaria una legislación que les exija darles espacio a estos temas?

Los medios tienen la experiencia en la curaduría de la información. En tiempos en los que la información circula tan rápido, lo que han hecho es poner en relieve una problemática subyacente, pero de manera tal que hay un efecto social claro. Esa es su gran labor en estos tiempos digitales.

Pero ahora el Congreso ha sacado por insistencia esta ley que exige dar el 10% de la franja educativa para cubrir este tema.

Exactamente, para este tema puntual de la violencia contra la mujer.

Claro, pero no es algo nuevo, ya había una ley que establecía eso.

De hecho, lo que ha hecho por insistencia el Congreso es modificar el artículo 46 de la ley que previene y sanciona la violencia contra la mujer y los grupos vulnerables. El artículo, en su versión previa, decía que debía fomentarse la utilización de este 10% de espacio para prevenir la violencia contra la mujer. Ahora hay tres cambios puntuales. Primero, ya no se dice que se fomentará, sino que ese tema es mandatorio. Entonces, ya no te doy la opción de ver el tema, sino que te obligo. Segundo, dice que va a ser gratuita. La versión anterior no decía que era gratuita, dependía del medio y sus decisiones empresariales. Pero lo tercero es que añade, además de la radio y la televisión, que pueden tener franjas y horarios, a los medios digitales y a la prensa escrita. Y ahí es donde las cosas comienzan a enredarse, porque los medios escritos y los medios digitales no tenían franja con 10%. Además, ¿qué es 10% en un diario? ¿El 10% de un diario de 10 páginas es una página? Y no tienen franja horaria porque salen una vez.

Entiendo que además se incluía a la radio y televisión porque son plataformas que usan el espectro radioeléctrico, algo que no usan los diarios de papel y que es un bien del Estado, y podrían dar estas franjas en retribución.

Es una forma de retribución, y además podían tener un horario familiar, pero estas reglas no eran de imposición de contenidos, y es ahí donde está el fondo del mensaje. Cuando han querido ampliarlo a los medios escritos y a los medios digitales, la norma entra en conflicto consigo misma, porque te pone un porcentaje de algo que es aplicable a un entorno en concreto, que es la radio y la televisión, por el espectro radioeléctrico. Cuando lo bajas hacia internet y los periódicos, ¿cómo le haces? Y si hoy piden 10% por el tema de prevenir la violencia contra la mujer, por qué no hacerlo con otro tema. Ya lo había intentado el Ejecutivo con una norma para colocar un espacio para el tema de seguridad ciudadana, que no avanzó. Además, fue el actual premier quien quiso hacer eso. Y puede ser mañana algo por el tema de lucha contra la corrupción. Y como es un contenido obligatorio, pueden poner algo que diga que el Gobierno hace todo bien y no es corrupto.

Ese es el enorme riesgo.

Ese es el riesgo detrás, porque el mensaje es: Ahora son 10% para esto, y mañana 10% de esto otro, y eso es control de contenidos.

Y decimos control de contenidos, por no decir propaganda. Además, ¿cómo sabemos que la información que nos va a enviar el Gobierno es real?

No te dan a escoger. ¿Quiénes pueden determinar qué contenido va? El Gobierno de turno. ¿Debemos confiar, en una sociedad democrática, en que las instituciones públicas funcionan y van a utilizar este mecanismo correctamente? Sí, pero si no tienen mecanismos de control, igual puede haber un mal uso, adrede o no.

Y la ley no contempla nada de eso, la ley es muy general.

No, lo que hace es trasladarlo al reglamento.

Autoridades que no quieren ser cuestionadas

Este año es bastante complicado para la prensa. Han ocurrido dos asesinatos de periodistas, se ha sacado la ley APCI, que en determinadas situaciones deja sin financiamiento a medios digitales, y tenemos una presidenta que no habla con los medios. ¿Qué piensa usted de ese escenario?

A ver, la labor de la prensa es ser cuestionadora del poder. Y este cuestionamiento del poder sirve para mejorar los procesos, mejorar las instituciones y tener una mejor democracia, es un círculo virtuoso. Pero cuando tienes funcionarios de alto nivel, llámese ministro, llámese la presidenta, que no se relacionan con los espacios de diálogo con la ciudadanía, y uno de los canales de diálogo es la prensa, en realidad lo que están diciendo es que no les interesa ser cuestionados. Aunque sea parte de lo que tienen que hacer. Diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que, entre otras cosas, los políticos y los funcionarios electos tienen que tener una mayor resistencia a la crítica por mordaz y dura que pueda ser. La crítica puede ser mordaz, el análisis puede ser duro, sí, y se han hecho investigaciones sobre diversos temas de la presidenta, pero eso no quita el hecho de que ella debe comunicar y reportar. Por otro lado, las acciones para que la prensa se calle, desde el asesinato hasta las acciones civiles en los juzgados, se han incrementado. La pérdida de vidas es una señal de que nos estamos poniendo en una actitud contra la prensa y contra los periodistas. Pero matas al mensajero y no resuelves el mensaje de fondo.

Eso sin ver lo que hace el Congreso.

Sí, también hay acciones por parte del Congreso, hay un tema ligado al tema de difamación, para el que falta una segunda votación. Entonces, ya no buscan callarte directamente, sino buscan que te autocensures.

Hace un año, El Comercio, sacaba una portada en la que decía que cada 60 días el Congreso estaba legislando algo en contra de la libertad de expresión.

Y no sé si ha bajado la cantidad de días, pero, por ejemplo, en el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, muchos de los casos que nos llegan no son de ciudadanos de a pie, son funcionarios públicos que están cuestionando notas que salieron en algún medio de comunicación, que sienten que les afecta. Cuando en realidad el cuestionamiento al poder no tiene una afectación directa, sino que es parte del ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.

¿Tenemos autoridades que no entienden eso, que la prensa tiene la prerrogativa de cuestionarlos? ¿Ya estamos en ese nivel?

Yo creo que sí lo entienden, solamente que no lo quieren. Mira este regreso o discusión sobre el regreso de la inmunidad parlamentaria, que además está malentendida. La inmunidad parlamentaria era solamente para los discursos hablados durante las discusiones en el Congreso. En algún momento terminó siendo una inmunidad casi absoluta para casi cualquier cosa. Bueno, en algún lugar, en algún momento, se ha creído que la investidura por sí sola, de un congresista o de un alto funcionario, le genera algún tipo de inmunidad para que no pueda ser observado o cuestionado.

¿Qué piensa de la ley APCI?

La norma APCI, por la cual se requiere un tema de revisión de los recursos que usa la prensa, es cuestionable. ¿Y por qué es cuestionable esta normativa? Porque de nuevo es una manera de decir: “Este contenido pasa y este contenido no pasa”. O pueden decir: “Este contenido pasa, porque no me cuestiona tanto, o este dinero de cooperación que va para estos medios digitales que me hacen bulla no pasa porque lo van a utilizar para generar contenido que me va a afectar”. Al final, lo que estás haciendo es control de contenidos, en una capa superior, en el acceso a los recursos, y eso termina afectando a todos.

Hace un tiempo, la señora Boluarte usó una expresión singular, cuando dijo que hay algunos medios que están dando una especie de golpe blanco. ¿Cómo ve eso?

Yo creo que expresiones como esa, o decir que el video de Pedro Castillo, con el que se dio el golpe de Estado, era inteligencia artificial, o lanzar una frase controversial y luego afirmar que les hackearon la cuenta de Twitter, terminan siendo excusas vagas y poco consistentes. Lo concreto es que el Gobierno no habla con la prensa. Y si tú analizas esta situación, el mensaje que está detrás es que no les gusta que se cuestione al poder, por más que sea una facultad o una prerrogativa o la razón de ser de los medios de comunicación.