Juan José Santiváñez desinformó sobre captura de 'El Monstruo', pero se excusa en redes diciendo que la noticia es de Brasil

Juan José Santiváñez no habría informado correctamente sobre la presunta captura de 'El Monstruo' en Brasil | Composición: LR.

Una más de Santiváñez. El exministro del Interior del gobierno de Dina Boluarte difundió a través de sus canales de comunicación con la prensa la noticia de que el criminal Erick Moreno, alias El Monstruo, había sido capturado en Brasil. La supuesta captura fue presentada en distintos espacios como un punto a favor en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, poco después de que el exministro impulsara este mensaje como un logro, la periodista Karla Ramírez señaló que la información estaba incompleta, ya que la captura fue desmentida posteriormente. Ante ello, Santiváñez arremetió directamente contra la periodista, respondiéndole a través de la red social X (antes Twitter).

“Si fueras realmente una periodista de verdad (y no una máster en guion online), sabrías que la noticia fue informada por la Policía de Brasil y, posteriormente, se comunicó que había escapado. Pero como solo te interesa especular, no te informas de nada”, fue la respuesta de Santiváñez, en referencia al señalamiento de Ramírez sobre la falta de veracidad en la información difundida.

Como se sabe, luego de ser censurado por el Congreso de la República, el exministro Santiváñez ocupa actualmente el cargo de jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, puesto por el cual percibe una remuneración superior a los S/17.000 mensuales.

La búsqueda de alias 'El Monstruo' se ha intensificado. El general Marco Conde, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, afirmó que el delincuente aún no se encuentra bajo custodia policial: “La Policía Civil del estado de Sao Paulo, en coordinación con el grupo de operación especial de crimen organizado del Ministerio Público de Brasil, hicieron un operativo para tratar de ubicar y capturar al 'Monstruo', pero no lograron capturarlo (...). Estamos coordinando constantemente con la Policía Brasileña”, indicó a un medio local.

No sería la primera vez que Juan José Santiváñez difunde una noticia incompleta

En octubre de 2024, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó públicamente al detenido Ivan Quispe Palomino, asegurando que estaba vinculado tanto al narcotráfico como al terrorismo. Además, se mencionó que Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. La aprehensión se habría producido en una estación del Metro de Lima, ubicada en San Juan de Lurigancho, y se afirmó que se trataba del camarada “José”, uno de los más buscados.

Sin embargo, con el paso de las horas, la noticia comenzó a desmoronarse. Pronto se confirmó que Iván Quispe no figuraba en el programa oficial de recompensas ni tenía órdenes de captura activas. Tampoco aparecía en la estructura jerárquica de la Dirección contra el Terrorismo. Su única conexión con Sendero Luminoso era un vínculo sanguíneo: es hermano de miembros del clan Quispe Palomino, grupo originario de Ayacucho que, tras la caída de la organización terrorista, derivó en una red ligada al narcotráfico.

A raíz de la controversia, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que rectificó parte de la información inicial, afirmando que Iván Quispe no era el "número 2" de Sendero Luminoso, sino un supuesto coordinador nacional, sin aportar mayores pruebas. También aclaró que la captura no estaba vinculada al operativo “Génesis”, sino que fue ejecutada por la División de Seguridad Ferroviaria. Pese a ello, el ministro Santiváñez mantuvo su postura en una entrevista radial, declinando asumir errores o disculparse. Defendió la veracidad de los reportes que recibió de la Policía Nacional y desestimó las opiniones de analistas, reafirmando que sus declaraciones se basaban únicamente en los informes oficiales, no en apreciaciones externas.