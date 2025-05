Contraloría suspende publicación de informes de control por un año previo a las Elecciones 2026

La Contraloría General de la República dispuso suspender durante un año la publicación obligatoria de los informes de control que fiscalizan a las entidades estatales por el periodo de un año. La medida, publicada en el diario El Peruano, se da a pocos meses de las elecciones generales del 2026.

La norma también extiende por 12 meses el plazo de adecuación para que las entidades sujetas al control adapten sus informes a los requisitos establecidos previamente. Esta restricción incluye la obligación de publicar los documentos completos con anexos y apéndices.

La Contraloría argumentó que se requiere más tiempo para implementar soluciones técnicas que permitan cumplir con lo establecido de forma efectiva. Sin embargo, durante este periodo los informes de control no estarán disponibles para consulta pública, generando una grieta en la transparencia de las instituciones. Esta decisión afecta la búsqueda de la transparencia de los resultados del servicio de control gubernamental a través de la publicación íntegra de los informes.

PUEDES VER: Congreso mantendrá archivada la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el caso Rolexgate

Martín Ueda, politólogo: "Es preocupante que Contraloría se encuentre en esta situación"

El politólogo Martín Ueda señaló que las dificultades técnicas y presupuestales de la Contraloría reflejan un problema más profundo en el plan de modernización del Estado. Ueda indica que estas limitaciones son la evidencia de un retroceso en los esfuerzos por mejorar la transparencia y los indicadores de gestión pública.

"El hecho de que tenga ciertas dificultades con presupuestos y, sobre todo, con el alcance que está preparado para realizar, demuestra que sí hay cierto problema o retroceso en este plan de modernización del Estado que se quiere llevar a cabos con miras hacía que el país tenga también mejores indicadores. (...) Sí, es un poco preocupante de que Contraloría se encuentre en esta situación", comentó.

Martín Ueda advirtió también que, aunque la reelección de los candidatos políticos podría verse beneficiada por el retraso o suspensión de la publicación de los informes de control, la percepción ciudadana sobre la transparencia no depende exclusivamente de estos documentos.

"Como ahora ya existe, esta reelección por parte de los candidatos políticos puede que los beneficie, pero también la percepción de los ciudadanos es independiente de los informes de Contraloría", señaló.

Los motivos de la suspensión de las publicaciones de los controles

Según lo indicado en la resolución, diversas áreas de la Contraloría identificaron limitaciones para implementar adecuadamente la publicación de los informes. Entre ellas figuran la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, la Gerencia de Comunicación Corporativa y la Gerencia de Tecnologías de la Información.

Estos órganos reportaron una serie de dificultades técnicas relacionadas con el almacenamiento, la gestión de los archivos anexos y la experiencia de navegación del usuario en el portal de la entidad. En total, 21 órganos de línea y desconcentrados manifestaron problemas similares.

Ante esto, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Contraloría concluyó que era jurídicamente viable suspender la obligación de publicar los informes y extender el plazo de adecuación por un año. La finalidad de la medida, según señalaron, es garantizar que los ajustes necesarios se implementen de forma efectiva y sostenible antes de retomar la medida.

¿Cuáles fueron los artículos modificados en la suspensión?

La resolución suspende la vigencia del artículo 1 de la Resolución N° 247-2024-CG, que establecía la obligación de publicar de forma íntegra los informes de control junto con los apéndices y anexos en el portal de institucional. Además, se ha prorrogado el plazo establecido en el artículo 4 de la misma norma, que fijaba un periodo máximo para que las entidades sujetas a fiscalización se adecuen a esta obligación.

Esto significa que ni los informes recientes ni los futuros serán difundidos públicamente durante el tiempo que dure la suspensión. La medida afectará directamente la visibilidad de los hallazgos de control que realiza la Contraloría sobre instituciones del Estado, en un periodo clave, pues es el último año del cuestionable Gobierno de Dina Boluarte y el inicio de la campaña electoral 2026.

PUEDES VER: Eduardo Arana irá al Congreso el 12 de junio para pedir el voto de confianza a su Gabinete Ministerial

Contraloría retrocede en la suspensión

Ante las críticas por esta decisión, la Contraloría publicó un comunicado afirmando que continuará con las publicaciones de los resultados de los informes de servicios de control. Sin embargo, las publicaciones no serán completas, ya que no se llegaran a publicar los apéndices y anexos como se había dispuesto previamente. La entidad señala que estos últimos no serán publicados debido a la protección de datos personales.

Además, el comunicado no menciona la suspensión del artículo 4 de la Resolución N° 247-2024-CG, que amplió el plazo a un año para que las entidades sujetas a control se adapten a la obligación de publicar íntegramente los informes de control. La omisión de la Contraloría respecto a este artículo genera incertidumbre sobre si las instituciones deberán seguir cumpliendo con el plazo ya establecido para la adecuación de los informes, a pesar de la suspensión oficial.