Keiko Fujimori al estilo del 'Valor de la Verdad': no descarta postular en 2026 y revela que la política no fue su sueño

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos por supuestos aportes ilícitos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011 y 2016, fue sometida a diversas preguntas al mismo estilo del Valor de la Verdad, en las que reveló que su sueño de niña nunca fue incursionar en la política y que tampoco descarta postular a la presidencia en las próximas Elecciones Generales de abril del 2026.

Durante la celebración de sus 50 años, la excandidata presidencial —quien perdió en los últimos tres comicios electorales— también aseguró que fue su madre Susana Higuchi, y su padre, el exdictador Alberto Fujimori —sentenciado por crímenes de lesa humanidad por los casos Barrios Altos y La Cantuta—, le pidieron que asuma el cargo de primera dama en los años noventa.

"¿Fue tu sueño de niña ser política?", preguntó Luis Galarreta, mientras fungía de presentador en la ceremonia. "No, no estaba dentro de mis planes postular a la política, pero en medio del divorcio (de mis padres), mis papá me pide ser primera dama, mi respuesta inmediata fue no porque estaba cursando el segundo año de mi carrera, mi mamá me convence. (…) Así, sin querer, inició mi camino en la política y en el servicio público, pero no estaba planificado", respondió Fujimori Higuchi.

En tanto, al ser consultada sobre su participación en los próximos comicios electorales, la excandidata presidencial esquivó la pregunta y resaltó: "Tengo unos meses más para pensarlo".

Es preciso resaltar que durante la ronda de preguntas, la lideresa fujimorista estuvo acompañada de Patricia Juárez, vicepresidenta del Congreso, Miguel Torres, subsecretario general del partido y vocero, y Arturo Alegría, vocero de la bancada de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori pensó en retirarse de la política

Por otro lado, la ex primera dama del régimen fujimorista comentó que, tras salir por segunda vez de la prisión preventiva en su contra en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato, mantuvo la idea de dar un paso al lado de la política.

"¿Alguna vez has pensado en retirarte de la política?", inquirió Galarreta nuevamente. "Sí. En la segunda salida (de la cárcel) digo 'voy a hacer una pausa en la política' y lo hice porque quería recuperar esos dos meses, en las que mis hijas sufrieron mucho. Pero ahí, a los pocos días me dieron la tercera prisión (…)", dijo Keiko Fujimori.