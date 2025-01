En la última edición de su pódcast, el periodista César Hildebrandt se refirió sobre la reciente decisión del Congreso de restituir la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución de 1993 y minimizó el hecho señalando que, con base en su experiencia personal, la rúbrica del exmandatario carece de valor.

"Restituyen la firma de Alberto Fujimori en la Constitución del 93… sí, como no. Lo que pasa es que su firma vale muy poco, ¿no?", adelantó el periodista para luego comentar sobre una entrevista que le realizó a la ex primera dama, Susana Higuchi, hace varios años para el diario ABC de Madrid.

"Yo lo supe directamente (el valor de la firma de Fujimori) cuando Susana Higuchi me dijo: 'Alberto me firmó un documento, en el que reconocía la deuda de 100 mil dólares que yo le presté para la campaña. Y cuando yo fui donde el juez para que reconociera el documento, negó la firma, y no solo eso... negó su huella digital también", agregó Hildebrandt citando las palabras de Higuchi.

"Así que, la firma de Fujimori en la constitución no vale nada… no vale un carajo", finalizó el periodista calificando de irrelevante la reciente decisión de la Comisión Permanente del Congreso. El 7 de enero, con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, se aprobó el texto sustitutorio de la ley 9385/2024-CR, que restituye la firma del exdictador bajo el argumento de "salvaguardar la memoria histórica del Perú".