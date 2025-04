Keiko Fujimori: Caso cócteles regresa a control de acusación con nuevo juez, al confirmarse nulidad del juicio

El juicio a Keiko Fujimori ya no continuará, hasta que se realice un nuevo contrrol

La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó la decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado de anular el juicio del caso cócteles contra Keiko Fujimori y 32 dirigentes, simpatizantes y aportantes de Fuerza Popular, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del empresario y dirigente José Chlimper.

De esta manera el expediente regresará al Juzgado de Investigación Preparatoria para que se realice un nuevo control de acusación. En en este nuevo proceso ya no intervendrán los jueces Richard Concepción Carhuancho ni Víctor Zúñiga Urday. El expediente será sorteado para que otro juez lo vea.

El tribunal superior integrado por los jueces Octavio César Sahuanay Calsín, Javier Santiago Sologuren Anchante y Edgar Francisco Medina Salas concluyeron que de acuerdo con el artículo 341-B del Código Procesal Penal, "la acusación debe contener una relación clara y precisa de los hechos imputados, no se puede sostener una acusación que carezca de esta claridad y precisión".

"En este caso, la tesis presentada por el Ministerio Público resulta incompleta y falta de los elementos necesarios para poder estructurar de manera lógica y jurídicamente válida el hecho punible. La ausencia de una acusación clara y precisa sobre la participación de José Chlimper Ackermann implica que no puede sostenerse la acusación sobre los demás procesados, ya que el delito de organización criminal, necesario para sustentar las imputaciones de lavado de activos, no puede ser configurado si no existe una base sólida que implique de manera clara a todos los involucrados", concluyó el tribunal.

En otro párrafo rechazó los argumentos del fiscal superior Rafael Vela y la procuraduría ad hoc Silvana Carrión respecto a que no se puede retrotraer un proceso a una etapa ya concluida, pues al haberse detectado una grave afectación a los derechos de los procesados no se puede dejar de administrar de justicia por un vació legal.

“Sin embargo, es importante señalar que, aun cuando las etapas procesales hayan precluido, siempre debe ponderarse la afectación generada en el entorno jurídico de las partes, como consecuencia de la inobservancia de los derechos fundamentales, en consonancia con los principios y garantías reconocidos en la Constitución Política del Perú y en el Corpus Iuris Internacional sobre los derechos humanos. Ninguna regla es de carácter absoluto”.

"Ante vicios procesales absolutos -continúa argumentando la sala- que afectan el juicio oral y los derechos fundamentales previstos en la Constitución, no se puede resolver invocando que no existe norma procesal que lo faculte, ya que ello implicaría renunciar al deber de resolver un caso planteado"

"Los jueces no son solo aplicadores de la ley, sino que deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Por tanto, ante las irregularidades señaladas por el Tribunal Constitucional, que afectan derechos fundamentales y el principio de congruencia procesal, corresponde declarar la nulidad del auto que cita a juicio oral y de las audiencias y actos procesales realizados, remitiendo el caso al juez de investigación preparatoria para que proceda conforme a sus atribuciones".