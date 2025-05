Dina Boluarte protege a Adrianzén y se opone a moción de censura en su contra tras masacre en Pataz

Blindaje. Durante una conferencia en Palacio de Gobierno el último lunes 5 de mayo, la presidenta Dina Boluarte intentó proteger a su primer ministro, Gustavo Adrianzén, de la moción de censura que prepara el Congreso en su contra tras la masacre en Pataz, en el que 13 mineros fueron asesinados debido al alto índice de inseguridad ciudadana y criminalidad.

En ese contexto, la jefa de Estado no tuvo mejor idea que recordar al censurado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para defender al premier y señalar que con su salida no se solucionará la situación actual en la localidad de Pataz, que fue declarado en estado de emergencia y que su Gobierno no supo proteger.

"Al Congreso de la República: están corriendo las firmas para censurar al premier Adrianzén y algunos ministros. Yo les pregunto a los congresistas: hace poco censuraron al ministro del Interior, al ministro Santiváñez, ¿con la censura y con la salida del Ejecutivo del ministro Santiváñez se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana? Señores congresistas, es fácil recabar las firmas y censurar. Miremos el otro lado de la moneda", expresó la mandataria.

Es preciso señalar que en la última conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Adrianzén dudó de la denuncia sobre el secuestro de los mineros en La Poderosa.

Dina Boluarte se niega a la censura de Adrianzén

En otro momento, la mandataria se negó a la censura y control político del Congreso contra su primer ministro tras su cuestionada gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana y alta ola de criminalidad y mencionó que, con su salida o la de los otros miembros del gabinete, "el crimen en Pataz no se resolverá".

"Señores congresistas, el tema del crimen de Pataz no se va a resolver sacando al premier a Adrianzen o censurando algunos ministros. Cuando sale un ministro e ingresa otra persona, por más que tenga conocimiento de cómo funciona el ministerio por dentro, toma semanas, meses, afianzar el trabajo y eso es demora para las políticas de gobierno que se aplican", dijo.

Además, Boluarte dijo que no se haga uso político del asesinato de los mineros; sin embargo, anteriormente y en reiteradas ocasiones, la presidenta utilizó diversos casos para promocionar el tema de la pena de muerte pese a su inviabilidad, así como la ley del terrorismo urbano —considerado como un "saludo a la bandera" por especialistas.

"No hagamos uso político del asesinato de estas 13 personas y del dolor de estas 13 familias. Si bien es cierto estamos entrando a una etapa electoral, que esta sea basada en programas de políticas de gobierno, no en ataque al Ejecutivo", agregó.