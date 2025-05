Alcalde de Pataz denuncia amenazas de muerte tras revelar que autoridades ignoraron caso de mineros: "No me van a callar"

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños denunció que viene siendo amenazado por diferentes frentes. Esto luego que diera a conocer que las autoridades no habrían realizado ningún tipo de investigación tras el secuestro de los 13 mineros de La Poderosa. Asimismo, recalcó que solo recibió una comunicación oficial por parte del general de la región La Libertad cuando se confirmó la muerte de los trabajadores.

Lo mencionado con anterioridad se suma al reclamo de los familiares de las víctimas, quienes confirmaron que sí se había realizado una denuncia respectiva con anterioridad, el martes 29 de abril, tras darse a conocer el secuestro de los mineros.

"Hay varios frentes que me quieren callado. Uno de los que me quieren callado son las mineras, como en algún momento el gerente general de minera Poderosa me envió una carta notarial, intentando amedrentarme. Asumo que los del gobierno central, decirle sus verdades, también me van a querer callado (....) Me quieren callar las bandas criminales, me quieren callar las mineras y presumo que hasta el gobierno central me quiere callar, pero no van a lograrlo, porque no voy a ser cómplice, voy a seguir levantando mi voz en nombre de toda la provincia de Pataz", dijo la autoridad edil a RPP Noticias.

La Poderosa tiene 39 asesinatos en su haber

Según información que recopiló La República, un total de 39 asesinatos y la voladura de 17 torres de alta tensión se han registrado en la mina La Poderosa ubicada en Pataz. Sin embargo, ek gobierno de Dina Boluarte ha recurrido a un discurso simplista y populista al plantear como solución el despliegue de fuerzas militares y policiales para combatir a las organizaciones delictivas. Una medida que, según advierte el exministro del Interior Rubén Vargas, ha demostrado ser equivocada a lo largo de la historia, al menos para tratar este tipo de casos.

Ante ello, el ministro del Interior, Julio Díaz indicó que se encuentran evaluando un estado de sitio en Pataz. "Esta solicitud del presidente regional será evaluada de acuerdo a ley, a la Constitución", manifestó el titular del Mininter en conferencia de prensa.

Pataz: lista de mineros identificados hasta ahora

Medios locales de La Libertad pudieron corroborar la identidad de al menos ocho de los trece mineros secuestrados por los agentes delincuenciales. Estos serían los siguientes.