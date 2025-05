Phillip Butters: el comunicador que se perfila como el outsider de la derecha y podría arrebatarle votos al fujimorismo

Phillip Butters hoy juega otro partido. Quien empezó en la televisión como comentarista deportivo, hoy entra al campo de la política. Obstinado, terco, para muchos, un hombre déspota y malcriado; y, para otros tantos, un soplo de aire fresco para la derecha alternativa peruana. Ahora, el comunicador quiere postular a la presidencia del Perú. Ya encontró el vehículo: Avanza País. El partido que en 2021 llevó a Hernando de Soto a ocupar el cuarto puesto en las elecciones ahora ve en el periodista a la figura necesaria para aspirar al sillón presidencial.

Butters ya ha iniciado su campaña. Imágenes lo muestran compartiendo con personas en distintas ciudades fuera de la capital. Asimismo, han aparecido las primeras pintas en paredes con un mismo lema: "Phillip Butters presidente". El propio precandidato, al presentarse ante quien escribe estas líneas por WhatsApp, utiliza un sticker de él mismo levantando el pulgar, junto al logo de Avanza País y una frase al pie: "El tren avanza". Phillip Butters quiere ser presidente. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué tiene para ofrecer el polémico presentador?

Campaña en camino: Phillip Butters ya se presenta acompañado de simpatizantes de Avanza País en distintos puntos de la capital y el Perú.

"Políticamente, me ubico en la centroderecha, tal como Avanza País. Creo en un Estado moderno, eficiente y ágil. Que no sea elefantiásico como el que tenemos", declara Butters a este medio. Su consigna es clara: de llegar al poder, quiere reducir el tamaño del Poder Ejecutivo.

"No creo que requiramos de 19 ministerios con 19 ministros y 19 secretarios generales. Hay una serie de ministerios que se deben fusionar, como el Ministerio de la Mujer o el Midis; deberían ser uno solo. No creo que debería existir un Ministerio de Cultura, para eso está –muy bien llevado– el Instituto de Cultura. El Ministerio del Ambiente tampoco ha dado resultados, creo que también ha sido un error. Habría que ver la posibilidad de fusionar ministerios como el Ministerio de Comercio Exterior y de Producción (…)", continúa.

Butters no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo —aunque no se opone a la unión civil—, tampoco respalda el aborto ni la legalización del cannabis o de cualquier droga sintética. Económicamente, se ha posicionado a favor de la economía social de mercado y del capitalismo popular.

Para Pavel Aguilar, profesor de sociología política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Butters periodista y el Butters candidato han mostrado diferencias significativas. Mientras el primero mantiene una retórica afín a figuras como Javier Milei o Donald Trump, el segundo ha intentado matizar su discurso para conectar con votantes de centroderecha, que oscilan entre el conservadurismo y las nuevas formas del liberalismo contemporáneo. Su consigna —señala Aguilar— sería convertirse en el héroe popular de la derecha peruana.

"En su nueva faceta de candidato, Butters es una apuesta liberal con tintes conservadores que busca ofrecer una lectura actualizada de las demandas electorales. Su apertura moderada respecto a la unión civil entre personas del mismo sexo, su posicionamiento en la 'centro-derecha' y su reciente retórica sobre una modernización reduccionista del Estado lo ubican más bien en un espectro de derecha liberal. Sin embargo, su rechazo absoluto al matrimonio igualitario, al aborto y a la llamada 'ideología de género' lo acerca también al campo conservador y a un amplio público que comparte esos valores. Butters intenta ofrecer una lectura realista de la política peruana. Aún no sabemos, sin embargo, si apelar al capitalismo popular o a las nuevas clases medias le será suficiente, o si presenciaremos nuevos giros retóricos", señaló para este medio el sociólogo.

Avanza País: un terremoto llamado Phillip Butters

Butters está incluido en el padrón de militantes de Avanza País desde junio de 2024. Aldo Borrero, presidente del partido, consideró que su incorporación ha sido un punto positivo: "Creo que Phillip (Butters) tiene los atributos necesarios para dicha labor, por lo que en Avanza País estamos trabajando junto con él para cambiar la clase política y enfrentar los retos del mañana con la responsabilidad que corresponde. (…) Él se acercó al partido luego de una serie de reuniones que tuve con él, en las que encontramos muchos puntos en común", mencionó a este medio.

Otra de las figuras de Avanza País que destacaron el acercamiento con Butters fue el congresista Alejandro Cavero, actual vicepresidente del Congreso: "(…) Veo con buenos ojos que Phillip Butters sea candidato a la presidencia, es un periodista bastante tenaz. El Perú, en este momento, necesita de liderazgos fuertes para sacar adelante los problemas gruesos y complejos que tiene. El Perú no puede seguir cinco años más en piloto automático, necesita de liderazgos fuertes y de mucha capacidad y voluntad política para resolver los problemas de fondo del Perú. Yo veo con mucha simpatía a Phillip Butters", indicó.

Pero no todas las voces de Avanza País se han mostrado conformes con la precandidatura del periodista. Edward Málaga, exmilitante del partido, confesó que su renuncia a la agrupación del tren estuvo motivada por el respaldo a la postulación del comunicador: "Yo renuncié a Avanza País en diciembre de 2024. Por motivos electorales, básicamente, porque no estaba de acuerdo con la candidatura voceada en ese momento y porque ir con una plana congresal sería ir con una candidatura con la que no estoy de acuerdo: la de Phillip Butters. (...) Siento que ha sido una candidatura improvisada, que se ha guardado bajo cuatro llaves, y no me ha quedado claro cuál es su visión de país, sus planes, su ideología. (...) No hubo un acuerdo entre el partido y la bancada para informar esto. (…) Fue una incomodidad, yo me comuniqué con el partido al enterarme por los medios, no me pareció correcto enterarme cuando uno ya "se ha subido al caballo" (...)", señaló.

El informe completo se publicará en la edición de este 4 de mayo. Esta nota será actualizada a primera hora en la mencionada fecha.