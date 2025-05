Comandante General FAP declina volar el caza coreano KF-21

El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire Carlos Chávez Cateriano, fue invitado por Corea del Sur para volar el caza KF-21 Boramae, que produce la fábrica Korean Aerospace Industries (KAI), aeronave que el país asiático propone al gobierno peruano para reemplazar a los franceses Mirage 2000P y rusos MiG-29.

Aunque el Comité Evaluador Técnico-Operacional (CETO de la FAP ha reportado que los aviones de combate que encajan con los requerimientos del instituto castrense son los modelos estadounidenses F-16V Block 70, de Lockheed Martin; el francés Rafale F4, de Dassault; y el sueco JAS 39 Gripen, de Saab; las autoridades coreanas persisten en ofrecer su diseño KF-21 Boramae, que no está en los planes de la FAP.

Seúl presiona cada vez más para que su diseño sea tomado en consideración, y como parte de su campaña de relaciones públicas, ha previsto que el general del aire Carlos Chávez Cateriano visite las instalaciones de KAI y personalmente ponga a prueba el caza KF-21 Boramae. El comandante general de la FAP es un piloto calificado del avión de combate estadounidense A-37B y de los franceses Mirage 5P y Mirage 2000P.

Diseño coreano. Después de contratar con el Ejército y la Marina, ahora quieren vender su KF-21. Foto: KAI

Según una carta que remitió el director de la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa, Seok Jong-gun, al titular del Mindef, Walter Astudillo Chávez, ya está agendada la presencia del jefe de la FAP en Seúl.

“Como usted ya sabe, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea del Perú (general del aire Carlos Chávez Cateriano) planea visitar Corea este año y tiene programado realizar un vuelo de prueba a bordo del KF-21”, señala Seok Jong-gun a Walter Astudillo en una misiva del 7 de abril de este año.

De paso, el alto funcionario coreano propuso al ministro de Defensa peruano a que personalmente inspeccione las instalaciones de Korean Aerospace Industries donde se construyen los cazas KF-21 Bomarae.

“Espero sinceramente que usted también tenga la oportunidad de visitar Corea para discutir las vías de cooperación en materia de defensa y experimentar de primera mano las capacidades de la industria de defensa avanzada de Corea. Agradeceremos enormemente su consideración para permitir la participación del KF-21 en el programa de adquisición de cazas del Perú”, asegura Seok Jong-gun.

Empero, de acuerdo con fuentes familiarizadas con este caso, el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, declinaría la invitación del ministro Seok Jung-gun “por razones de agenda”.

Más bien, el general Carlos Chávez ha sido autorizado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, para sostener en Washington, Estados Unidos, un encuentro con el director de la Agencia de Cooperación para la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés), Michael F. Miller, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La DSCA es la que notifica al Congreso estadounidense el interés de los países aliados en la adquisición de equipamiento militar.

No se descarta que en las reuniones con Hegseth y Michael que están agendadas entre el 5 y 6 de mayo, el comandante general de la FAP aborde el proceso de compra de aeronaves de combate, entre los que se encuentra el F-16V Block 70, de Lockheed Martin.

La declinación a la invitación del gobierno coreano para probar en vuelo el caza KF-21 está relacionado con que los técnicos de la FAP se inclinan más por los modelos que cuentan con experiencia.

“Dentro de los criterios de compra, el modelo a elegir debe contar con cierta reputación en el mercado, y que cumpla con un criterio básico, que es haber sido probado en el mercado y probado en combate. Lamentablemente esto no sucede con el modelo coreano”, explicó al portal defensa.pe.

“Hemos enviado una carta formal a la compañía KAI agradeciéndole por su propuesta, comentando que el modelo no está validado todavía, no está en producción, no ha sido vendido a nadie todavía. Por lo tanto, podría convertirse en un riesgo muy grande para la Fuerza Aérea y para nuestro país comprar ese modelo siendo nosotros los primeros usuarios”, precisó el comandante general de la FAP.

Con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, Corea del Sur ha obtenido importantes contratos en el sector Defensa. Con el Ejército, US$60 millones por 30 blindados 8x8 de la compañía Hyundai Rotem. Y con el Servicio Industrial de la Marina (SIMA), un acuerdo de US$433 millones con Hyundai Heavy Industries para la construcción de un buque multirol, una patrullera oceánica tipo OPV y dos unidades auxiliares de transporte logístico. Esto explica la persistencia de Seúl para que se tome en cuenta su propuesta del caza KF-21 Boramae.

Razones de la insistencia de Corea del Sur