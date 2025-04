Rafael López Aliaga: alcalde de Lima habría oficializado boda de Alejandra Baigorria por nexo político con su padre

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha acaparado la atención de los principales programas de espectáculos del país. No es para menos: ambos personajes cuentan con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, un detalle ha pasado desapercibido respecto a la participación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la ceremonia civil. Como se sabe, el líder de Renovación Popular oficializó la unión entre Baigorria y Palao. Además, la Municipalidad de Lima ordenó el cierre de la Plaza de Armas de Lima durante la celebración.

Estos privilegios no estarían basados únicamente en la popularidad mediática de la pareja. Los vínculos políticos de la familia Baigorria con el burgomaestre limeño también habrían influido en estos beneficios. Y es que el padre de la recién casada, Sergio Baigorria, actual alcalde de Chaclacayo, es militante activo del partido de López Aliaga, Renovación Popular.

Los nexos entre Rafael López Aliaga y la familia Baigorria

Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, ejerce el cargo de alcalde de Chaclacayo desde 2023. Sin embargo, su militancia política comenzó antes: en 2022, se afilió a Renovación Popular. Ya como autoridad municipal, Baigorria y López Aliaga han participado juntos en diversos eventos. En octubre de 2024, ambos aparecieron juntos durante el inicio de las obras de construcción de la avenida Ramiro Prialé.

Alejandra Baigorria reveló que la relación entre su padre y López Aliaga fue un factor clave para que el alcalde aceptara participar en su boda y oficializar su matrimonio: "Sí, me va a casar. (…) Lo que pasa es que, como todo va a ser en el centro de Lima, ahí mi papá lo conoce y él también me conoce, así que se ofreció", señaló en un programa de espectáculos la ex chica reality.

Alcalde de Lima junto a Sergio Baigorria durante un evento de la Municipalidad de Chaclacayo | Foto: Municipalidad de Chaclacayo.

Sergio Baigorria no es ajeno a las polémicas. En 2023, durante una intervención periodística, agredió a un reportero que lo cuestionó sobre el desarrollo de sus obras.

Este medio intentó comunicarse con la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar respuestas respecto a la polémica por el cierre de la Plaza Mayor de Lima. No obstante, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Registro de afiliación a Renovación Popular de Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria | Composición: LR.

Susel Paredes criticó el cierre de la Plaza de Armas dispuesto por López Aliaga: "Lima no merece esto"

El cierre de la Plaza de Armas y la presencia destacada del partido del alcalde de Lima en la boda de Alejandra Baigorria también fue criticado por otros políticos. Susel Paredes, a través de su cuenta de X (antes Twitter), cuestionó las acciones del burgomaestre limeño. Para la legisladora, esta decisión responde a intereses políticos.

"Cerrar un espacio público central como la Plaza Mayor por un familiar de tu compañero de partido es la peor forma de hacer política y de gobernar nuestra ciudad. Prebendas y amiguismo. Lima no merece esto", señaló la parlamentaria del Bloque Democrático Popular mediante sus redes sociales.