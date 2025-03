El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, rechazó la interpelación contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, que propuso otro integrante de su misma bancada, el parlamentario, Edward Málaga. Cavero dijo que esto le parecía irresponsable y acusó de que hay quienes buscar ganar cámaras y protagonismo en medio de crisis. Además, mencionó que él consultará primero con su vocero, bancada y evaluará lo que su partido decida.

"Creo que tenemos que dejar un poco el afán de figurar. Yo haré lo que debió hacer Edward Málaga: consultaré con mi bancada, con mi vocero y veré qué decide mi partido. No voy a actuar irresponsablemente sin considerar la postura de mi grupo político", declaró para la prensa.

Cabe recordar que Málaga formalizó está moción de interpelación argumentando que el jefe del Consejo de Ministros no ha tenido un buen desempeño en el cargo y busca que responda en el Congreso de la República las 43 preguntas formuladas sobre el ejercicio de sus funciones, para esto el legislador deberá contar con 33 rúbricas que se requieren de los otros parlamentarios.

"La actuación de Gustavo Adrianzén amerita su interpelación debido a su fracaso en liderar la respuesta del Ejecutivo con resultados efectivos ante la grave crisis de inseguridad ciudadana, la ingobernabilidad, la fallida lucha contra la minería ilegal, su respaldo a ministros altamente cuestionados y su falta de coordinación efectiva en la gestión pública", se lee en el documento.

Poder Ejecutivo: ministro del Interior, Juan Santiváñez, también es cuestionado por desempeño

Avanzó la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el trágico asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, conocido como 'El Russo'. La congresista Susel Paredes, quien impulsó la iniciativa, había estado tratando de reunir las firmas necesarias y no fue sino hasta después de este violento ataque que logró tener las rúbricas para poder ingresar el documento en Mesa de Partes del Congreso de la República. Según Paredes, el ministro del Interior está más preocupado por resolver sus asuntos personales y judiciales en vez de solucionar la grave crisis de inseguridad que se vive en el país por la extorsión y el sicariato. "No puede estar un minuto más", aseguró.

Algunos otros parlamentarios que hasta hace poco blindaban a Santiváñez a pesar de no tener resultados positivos de su gestión, recién empezaron a cuestionar su permanencia en el cargo tras la muerte de Flores. Uno de los giros más oportunistas ha sido el de la congresista María del Carmen Alva, quien hasta hace poco defendía con firmeza la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Repetía ante la prensa que “un cambio de ministro no aseguraba nada” y se esforzaba en resaltar los supuestos ‘logros’ de la cartera, asegurando que recibía “una cantidad de información impresionante sobre detenciones, algo que no obtenía de otros ministros”.

Sin embargo, en un acto de evidente conveniencia política, Alva ha cambiado de bando y ahora se suma a quienes exigen la salida de Santiváñez. No solo abandonó su discurso anterior, sino que además su firma fue la número 34 en respaldar la moción de censura de Paredes, demostrando una vez más su capacidad de acomodarse según le convenga.