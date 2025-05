Abogado del ex presidente Ollanta Humala denuncia a los jueces por no notificar sentencia condenatoria

La defensa del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia se quejaron que 18 días después del adelanto del fallo aún no se les notifica el íntegro de la sentencia condenatoria por presunto lavado de activos, en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Por lo cual, a través del abogado Wilfredo Pedraza, presentaron una denuncia ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial contra los jueces Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa. La presentación de la queja funcional fue anunciada a través de la cuenta de Humala, en la red social X.

"He presentado una queja funcional a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Hoy cumplo 18 días de detención y el Tribunal, presidido por la jueza Nayko Coronado, no me ha notificado aún de la sentencia, impidiéndome apelar. También he pedido a la Autoridad de Control se realice un registro informático de las computadoras del Tribunal que me sentenció para saber hasta qué día y hasta qué hora se siguió corrigiendo dicha sentencia", comunicó el ex presidente.

Ollanta Humala se encuentra privado de su libertad desde el 15 de abril, mientras que su esposa Nadine Heredia se encuentra con asilo político en Brasil, acompañada de su hijo menor de edad. Brasil les concedió protección diplomática como perseguidos políticos.

La falta de notificación les impide apelar

Tercer Juzgado Penal Colegiado integrado por los jueces Nayko Coronado, Mercedes Caballero y Max Vengoa

El abogado Wilfredo Pedraza señala que el jueves 29 de abril, día que en teoría se debía leer todo el integro del fallo, sólo se leyó una parte, lo que les impide interponer el recurso de apelación. “Hasta hoy a las 14 horas, aún no somos notificados con la sentencia escrita, por lo que desconocemos la integridad de sus fundamentos; y, más grave aún, estamos impedidos de apelar mientras no exista notificación escrita. El artículo 2, numeral 24, literal f) de nuestra Constitución, establece que nadie puede ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez. Se trata de un derecho fundamental que en este caso se viola de manera irreparable desde el 15 abril”, escribió el abogado en la red social X.

De acuerdo con los abogados el 29 de abril le solicitaron al colegiado leer solo la parte resolutiva, pero los jueces respondieron que se debía leer todo el documento, lo que al final no sucedió. Lo que supondría que habría sucedido un segundo adelanto de fallo, que no está previsto en la normatividad legal.

La defensa del expresidente está a la espera de la notificación escrita para poder apelar, pero en la Corte Penal Nacional les han informado que el documento aún no está completo, que deben esperar la notificación en sus respectivas casillas de abogados.