Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, cuestionó la decisión de Nadine Heredia de abandonar el país junto a su hijo menor tras ser sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos. En declaraciones a RPP, Humala recalcó el hecho de que su nuera optara por el asilo político en Brasil, mientras su hijo fue internado en el penal de Barbadillo para cumplir su condena.

“(Nadine Heredia) Ha hecho lo que ha podido pues. En vez de estar presa prefiere estar en el exilio”, manifestó Isaac Humala en entrevista para RPP. "Debieron coordinar en matrimonio, los dos en el exilio. Pero la otra se ha arreglado con el hijo más, y el otro está en la cárcel", acotó.

Issac Humala sobre Ollanta: "Hace tiempo que no converso con él"

El padre del exmandatario también reveló que ha roto todo vínculo con su hijo y su familia desde hace tiempo. “Hace tiempo que no converso con él. Yo tengo rota mis relaciones (con Ollanta Humala). La rotura de las relaciones es muy seria y definitiva. Es por un tema familiar”, manifestó.

Aunque evitó opinar directamente sobre la sentencia judicial contra Ollanta Humala, criticó al sistema de justicia peruano por su ineficiencia y falta de jueces supremos para atender los casos con mayor celeridad y rigurosidad. Humala Tasso fue hallado culpable del delito de lavado de activos.

El martes 15 de abril el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional concluyó que el Partido Nacionalista recibió aportes irregulares durante las campañas presidenciales del 2006 y 2011. Además, se dispuso que tanto él como Nadine Heredia comiencen a cumplir su condena de inmediato. Sin embargo, la ex primera dama logró salir del país tras recibir un salvoconducto concedido por el Gobierno de Dina Boluarte y asilarse en Brasil junto a su hijo menor.

Antauro Humala sobre prisión de Ollanta: "No visito traidores y ladrones"

Antauro Humala, el hermano de Ollanta, también se pronunció sobre la reciente sentencia de 15 años de prisión contra el expresidente por lavado de activos por los aportes ilícitos recibidos por el Partido Nacionalista durante las campañas de 2006 y 2011. En una breve declaración difundida en redes sociales, Antauro descartó cualquier posibilidad de visitar a su familiar en el penal de Barbadillo.

"Es imposible que lo visite, porque no visito traidores, no visito ladrones. Yo puedo visitar rebeldes; él no fue rebelde, él no está en la cárcel por rebelde, está en la cárcel por ladrón", afirmó tajantemente el también exconvicto por el 'Andahuaylazo', quien actualmente está impedido de postular a la presidencia por expresiones antidemocráticas.

Asimismo, Antauro calificó a su cuñada Nadine Heredia como "corrupta" e "inmoral", pese a señalar que el proceso judicial contra la expareja presidencial fue mal planteado. “No me cabe duda que son un par de corruptos e inmorales (…) No ha debido ser por lavado de activos, sino por traición a la patria”, sostuvo, cuestionando también que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata se encuentren en libertad.