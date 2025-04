El etnocacerista y condenado por el Handahuaylazo, Antauro Humala, se refirió a la sentencia en contra de su hermano Ollanta tras haber sido condenado a 15 años de prisión por los aportes ilícitos recibidos de Odebrecht y Venezuela para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. En ese sentido, Antauro — en una breve entrevista publicada en redes sociales — enfatizó que, pese a que su familiar estará privado de su libertad, no lo visitará en el penal de Barbadillo porque, según indica, es un "ladrón" y "traidor".

"Es imposible que lo visite, porque no visito traidores, no visito ladrones, yo puedo visitar rebeldes; él no fue rebelde, él no está en la cárcel por rebelde, está en la cárcel por ladrón", comentó Antauro Humala, quien no podrá ser candidato presidencial por comentarios antidemocráticos.

En esa misma línea, el exsentenciado también se refirió a situación judicial de su cuñada Nadine Heredia y la calificó como "corrupta" e "inmoral". Sin embargo, Antauro consideró que el juicio contra su hermano fue llevado y planteado de mala manera. Además, señaló que tanto Ollanta como Nadine, no debieron ser condenados por lavado de activos, sino por traición a la patria.

"No me cabe duda que son un par de corruptos e inmorales. Me parece mal que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata estén libres de polvo y paja gozando de su vida allá en Brasil. Yo considero que el juicio ha sido mal llevado por un mal planteamiento, no ha debido ser por un lavado de activos, sino por traición a la patria", aseveró.

PUEDES VER: Congreso busca firmas para interpelar a Canciller Elmer Schialer tras asilo diplomático de Nadine Heredia a Brasil

Antauro Humala se pronuncia sobre Nadine Heredia

En otro momento, el excandidato presidencia se refirió al asilo político que solicitó Nadine Heredia en la Embajada de Brasil tras ser condenada a 15 años de pena privativa de la libertad. En ese sentido, Antauro Humala resaltó que no le sorprende la decisión de su cuñada y la comparó con las ex primeras damas, que se encuentran en una situación similar.

"No me llama la atención porque acá las primeras damas son delincuentes compinches de su presidente, estamos viendo el caso de Heredia, el caso de la esposa de Kuckzynski, de la prófuga Elian karp, la misma esposa de Pedro Castillo y podemos seguir. No hay lavado de activos, ni organización criminal, sino traición a la patria", dijo.