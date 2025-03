Ley que somete a las ONG deja sin protección legal a las víctimas de violación a los derechos humanos

El Congreso arremetió nuevamente contra los derechos fundamentales y constitucionales de los peruanos más vulnerables ante la represión y la injusticia, tras aprobar el proyecto de ley que somete a la sociedad civil — en especial a las organizaciones no gubernamentales (ONG) —, sus actividades y su financiamiento. Con 81 votos a favor, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia se encargaron de que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tome el control del funcionamiento de las ONG.

Un hecho que pasa por alto en la ley que somete a las ONG responde a que en el dictamen de la ley se está considerando una infracción grave financiar o asesorar acciones en casos judiciales en instancias nacionales e internacionales contra el Estado peruano. Es decir, las víctimas de violaciones a los derechos humanos cuyos casos estén en revisión en la Corte IDH quedarían desprotegidas. Si una ONG las apoya, podría ser multada con hasta S/2,6 millones (500 UIT) y sancionada con su cancelación.

Actualmente, la presidenta Dina Boluarte es investigada por la Fiscalía, debido a las más de 50 muertes en las protestas contra su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, por lo que esta norma la beneficiaría en los procesos judiciales.

En comunicación con La República, el director y abogado del Instituto Legal de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, mostró su preocupación por el dictamen presentado a último momento por la Comisión de Relaciones Exteriores y lo calificó como "contrabando" y que "lo único que refleja es la voluntad más rastrera del fujimorismo y sus aliados de perjudicar el derecho de las víctimas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos".

De igual manera, Rivera advirtió que la norma prohíbe a la sociedad civil brindarle un abogado a un ciudadano de escasos recursos y recordó los casos de crímenes de lesa humanidad de 1990, las muertes en las protestas de 2020 y los fallecidos en las manifestaciones contra Dina Boluarte. Asimismo, el abogado enfatizó que la ley es inconstitucional porque vulnera el derecho a la defensa y que se concretaría la alianza entre el Congreso y el Gobierno, dado que la mandataria promulgara la norma.

Por su parte, Rocío Gutiérrez, directora de la ONG Manuela Ramos, enfatizó que lo aprobado por el Parlamento golpea directamente a los casos judiciales que involucran violaciones a los derechos humanos perpetradas por policías, como las muertes en las protestas contra Boluarte, cuya defensa está a cargo de organizaciones civiles. "La verdadera intención es silenciar a las organizaciones, evitar la protesta, la crítica, la vigilancia y la demanda de rendición de cuentas y la impunidad. La sociedad civil es la más atenta frente a las acciones de los órganos de gobiernos, es como eliminar una voz incómoda, es un objetivo claramente político".

Ley anti-ONG: miles de víctimas quedarían sin defensa legal

En comunicación con este medio, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano, alertó que alrededor de 7.000 personas se verían afectadas por la ley del Congreso debido a que distintas organizaciones tienen a su cargo su defensa legal. "Nosotros representamos a 509 víctimas ante el Sistema Interamericano solo en un caso, que es el caso del comunicado conjunto que suscribió el Estado peruano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos otro en la Corte IDH, uno de ellos es de una víctima de violación sexual cuando era menor de edad y tuvo incluso una hija por parte de los policías que la detuvieron".

"Son muchas víctimas por una ley que quieren favorecer a un grupo de criminales, a personas que cometieron desapariciones, a personas que cometieron violación sexual, a personas que cometieron ejecuciones extrajudiciales. (De promulgarse la ley) tendríamos que dejar la representación de víctimas en el caso contra Dina Boluarte, de las víctimas de las protestas en Ayacucho y Andahuaylas", añadió.

Además, Cano adelantó que evaluarán recurrir ante el sistema interamericano o ante un juez constitucional, con el fin de llegar al Tribunal Constitucional y presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley que somete a las ONG. "¿Quién se va a encargar de la defensa de esas víctimas? ¿Quién se va a encargar de la representación de esas víctimas?".

La salud de los más vulnerables en riesgo

En comunicación con este medio, el investigador en Acción Internacional para la Salud, Javier Llamoza, indicó que, con la ley aprobada por el Congreso, cerca de 92.000 personas que luchan contra el VIH y que no cuentan con acceso a retrovirales y denuncian al Estado por la falta de acción serían perjudicadas al no poder ser defendidas. En ese sentido, Llamoza señaló que, pese al incumplimiento del Gobierno con los ciudadanos, no podrían ofrecerles asistencia legal por la vulneración de sus derechos porque serían multados con 500 UIT.

"Por años, las ONG han defendido a muchas personas que han sido por el Ejecutivo y por el propio Congreso. Hay muchos niños que, por la mala alimentación en el programa escolar de tanta negligencia, han sufrido. Hay padres que han sido apoyados por las ONG para exigir sus derechos, se dedican muchos recursos para empoderar a los padres a exigir su derecho y este empoderamiento, este reclamo incomoda al Gobierno. Creo que es lo que está pasando, silencia a la ciudadanía", enfatizó.

Ley contra la ONG sería una alianza entre Congreso y Gobierno de Dina Boluarte

El abogado Carlos Rivera enfatizó, además, que la verdadera intención detrás de la norma se debe a los objetivos políticos por parte del Congreso y de garantizar logros objetivos con su pasado debido a que Alberto Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta. "Desde ese momento, el fujimorismo define a las ONG como parte de sus enemigos y acá, básicamente, es una liquidación política de sus enemigos".

En esa misma línea, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), expresó que no hace falta que se promulgue la ley que somete a las ONG para que se concrete una alianza entre el Congreso y Ejecutivo. Cano mencionó que "(la alianza) se ha cerrado hace bastante tiempo, lo que están tratando de hacer es afinar su estrategia para lograr impunidad en estos graves crímenes".

De igual manera, Rocío Gutiérrez coincidió que la alianza autoritaria en conjunto se viene llevando a cabo desde hace mucho y tiempo y por lo cual fue denunciado. "Hay una sintonía, un control por las múltiples leyes que han dado contra los derechos humanos y de las mujeres en particular, se atenta contra el Ministerio de la Mujer, se quiere cambiar la legislación en contra de la violencia contra las mujeres, han sido aprobadas en acuerdo con el Gobierno".

Congresistas reaccionan a la ley que somete a las ONG

En conversación con La República, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) señaló que la ley está orientada para desaparecer las organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos humanos, que denunciaron los regímenes de Dina Boluarte y Alberto Fujimori. "Lo que han hecho es sumamente grave porque afecta directamente a la libertad de asociación sería hasta inconstitucional".

Por su parte, Jaime Quito (Bancada Socialista) calificó esta norma como una "clara afrenta a los derechos humanos" porque impide a la ciudadanía de escasos recursos acceder a ayuda internacional. "Bajo el pretexto de transparencia nos han querido controlar todo, ahora están controlando las ONG, dejan sin posibilidad para ellos que son agredidos por parte del Estado y no encuentran justicia en el Perú, acceder en el ámbito exterior porque estarán limitados".