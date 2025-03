Congreso aprueba ley que somete a las ONG, persigue su financiamiento y sus actividades

El Congreso ha dado un nuevo golpe. Esta vez contra la sociedad civil. Con 81 votos a favor, el fujimorismo y sus bancadas satélites, aprobaron en el Pleno una ley para perseguir el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus actividades.

Solo 16 congresitas se opusieron a este zarpazo. Mientras que 4 votaron en abstención.

Las bancadas que respaldaron esta iniciativa de ley fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Todo el pacto que gobierna el Congreso y defiende el régimen de Dina Boluarte.

Las únicas agrupaciones que rechazaron la propuesta fueron las de izquierda: Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular.

El dictamen había sido presentado por la presidenta fujimorista de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando. Su propuesta señala que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) será empoderada para fiscalizar el financiamiento extranjero que llega a las ONG.

Además, dice que el Consejo Directivo de la APCI estará conformado por el ministro de Relaciones Exteriores, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas. De esa manera, este organismo tendrá una cuota mayor del gobierno de turno.

Dicha ley considera como infracciones graves que las ONG financien actividades que supuestamente vayan contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno. Ese planteamiento apuntaría a perseguir a las organizaciones que respaldan plantones y movilizaciones.

También considera una infracción grave que las ONG financien o asesoren acciones administrativas y judiciales en instancias nacionales o internacionales contra el Estado Peruano. De esa manera, también se somete al apoyo legal que estas organizaciones pueden brindar a víctimas de violaciones de derechos humanos.

La ley amenaza a las ONG con denunciarlas ante el Ministerio Público de encontrar indicios o evidencias de que el financiamiento está destinado para actividades ilícitas.

Las sanciones que plantea esta propuesta de norma es una multa de hasta 500 UIT y la cancelación de la inscripción de la ONG señalada.

Así fue aprobado el texto. El fujiimorismo no operó solo. Sus demás bancadas aliadas los respaldaron en el debate en el hemiciclo. "No podemos permitir que millones de soles no tengan fiscalización. Acá estamos yendo para que todas, mediante la transparencia, se inscriban y se sepa qué finalidad tienen", exclamó el congresista de Honor y Democracia, José Cueto.

"Hoy estamos ante uno de los proyectos más importantes de este periodo parlamentario. Una propuesta legislativa que va a cortar el modus operandi de quienes, aprovechándose de la cooperación internacional, se llenan los bolsillos a costa del destino de los más pobres del Perú", manifestó el fujimorista Alejandro Aguinaga.

"¡Basta ya de lucrar con la pobreza de nuestro país!", dijo la legisladora del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, para sumarse al coro.

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, advirtió que sancionar las actividades de las ONG es inconstitucional. "En la propuesta se incluye un registro de organizaciones que realizan activismo político. Esto podría considerarse contrario a lo que señala el artículo 2 de la Constitución. Estaría contraviniendo la libertad de pensamiento y expresión", sostuvo.

Paredes pidió una cuestión previa para que el texto sea mejorado en comisiones, pero su solicitud fue rechazada.