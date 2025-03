Los congresistas de Acción Popular presentaron un proyecto de ley para que el Congreso bicameral elija a los representantes del Parlamento Andino. El autor de la iniciativa es el acciopopulista Luis Aragón, quien plantea que la Cámara de Senadores designe entre sus miembros a los parlamentarios andinos.

"Los miembros de la Cámara de Senadores designan a los cinco representantes del Parlamento Andino entre sus miembros. La designación se desarrolla por votación secreta y en la primera sesión de la Cámara de Senadores. No puede postergarse más allá de un mes de asumidas sus funciones bajo responsabilidad constitucional", dice el texto de la iniciativa de ley del congresista Luis Aragón.

Eso significa que habrá cinco senadores que, además de sus funciones legislativas, serán representantes ante el Parlamento Andino.

La iniciativa de Aragón señala que el mandato de los actuales parlamentarios andinos se mantiene hasta que la Cámara de Senadores decida quiénes los reemplazarán.

En diálogo con La República, el legislador de Acción Popular defendió su proyecto. "Creo que este órgano a la fecha no apoya absolutamente y no contribuye en el desarrollo del país. Yo creo que es importante que la población sepa que actualmente existen países como Bolivia, Chile y Colombia cuyos representantes ante el Parlamento Andino son designados por el Congreso. No hay una elección adicional mediante voto popular. Creo que en Perú debería ser lo mismo", alegó el congresista.

Aragón recalcó que los parlamentarios andinos "no ejercen una función fiscalizadora, función representativa y legislativa". "Entonces, me parece que su vigencia no es oportuna en estos momentos para que terceras personas sean elegidas por voto popular (...). No son gastos necesarios en este momento. Lo que se propone es que el futuro Senado elija", enfatizó.

Los actuales parlamentarios andinos son Luis Galarreta, secretario de Fuerza Popular; Leslye Lazo, de Acción Popular; Gustavo Pacheco, de Renovación Popular; Fernando Arce, de Perú Libre; y Juan Carlos Ramírez, de Avanza País.

La discusión sobre la función que tienen estos altos funcionarios surgió en medio del debate sobre las reglas electorales. Como se sabe, en las elecciones del 2026 habrá una inmensa cédula de votación debido a que más de 40 partidos políticos participarán y también porque la ciudadanía deberá elegir diputados y senadores porque el Congreso será bicameral.

La cédula tiene un tamaño mayor, además, debido a que una columna de votación será para la elección de los parlamentarios andinos.

La propuesta de Aragón todavía debe ser discutida en la Comisión de Constitución. El Congreso está contra el reloj porque el plazo para aprobar las reglas electorales que se aplicarán en las elecciones generales del 2026 vence el 12 de abril, fecha en que la presidenta Dina Boluarte está obligada a convocar al proceso electoral.

Proyecto de ley de Acción Popular