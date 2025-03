La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le envió un fuerte mensaje al Congreso y al Gobierno de Dina Boluarte, luego de haber presentado cuatro denuncias constitucionales en las que buscan inhabilitarla del cargo por un periodo de 10 años. En ese sentido, Espinoza aseguró que no tiene miedo a ser destituida y que espera que se sustenten bien las denuncias en su contra.

"Miedo no. Solamente preocupación de que no se sustenten las verdaderas razones jurídicas, esa sí es mi preocupación. Pero miedo por qué. No se me debe destituir. Es más, todas las denuncias que están contra mí que están en etapa de calificación deben ser declaradas improcedentes, porque estoy segura de mis decisiones que han sido ajustadas a derecho", declaró Delia Espinoza en una entrevista a RPP.

Delia Espinoza: "No persigo colores, ni partidos"

En otro momento, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, enfatizó que no persigue a partidos políticos, ni personas por nombre propio, sino que se limita a perseguir el delito. Es preciso resaltar que la titular del Ministerio Público presentó 24 denuncias constitucionales contra congresistas e investiga a Dina Boluarte por el caso Rolex, cirugías, Cofre, muertes en protestas, entre otros.

"Si se me va a destituir por haber cumplido mi rol constitucional, porque estoy para perseguir el delito, no los colores, a los partidos (políticos), ni a cualquier persona por su nombre y apellido, yo lo que he hecho es sustentar y ahí están los documentos que hablan por sí solos (...) Mi rol es investigar a los más altos funcionarios del Estado", dijo Espinoza.

Fiscal de la Nación anuncia control de daños tras estar tres meses sin detención preliminar

Por otro lado, Delia Espinoza se refirió a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia y que permite a los fiscales solicitar al Poder Judicial que se apliquen estas medidas para garantizar la presencia de una persona en una investigación. En ese sentido, Espinoza señaló que, tras estar tres meses sin poder utilizar este elemento fiscal, se realizará un control de daños.

"Lo que debo decir es que se hará un control de daños por esos tres meses o más que han transcurrido sin esa herramienta indispensable, porque en ese ínterin, en esos 3 o 4 meses, ha habido violaciones, actos de corrupción, en los que se tenía que recurrir a esa herramienta y, sobre todo, me preocupa y como gran ejemplo lo pongo porque es lo más sensible para la población, casos de violación de menores, donde luego de la cámara Gesell, los niños han identificado quién los agredió y no podíamos detenerlos, eso ha sido sensible", acotó