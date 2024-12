El gobierno de Dina Boluarte promulgó la disposición que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia —permitiendo así que quienes cometan delitos no sean sometidos a este proceso cuando las autoridades sean notificadas posteriormente sobre la comisión de los mismos—, la propuesta ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores de la sociedad. En respuesta, la congresista Ruth Luque presentó una iniciativa legislativa para dejar sin efecto dicha promulgación. Esta iniciativa cuenta también con las firmas de los parlamentarios Sigrid Bazán, Edgard Reymundo y Susel Paredes, también integrantes de la bancada Bloque Democrático Popular.

La iniciativa legislativa de Luque tiene por objetivo derogar la Ley 32181 y restablecer "un marco legal que fortalezca la lucha contra la criminalidad". Según lo expuesto en la autógrafa, se busca también "garantizar que las medidas restrictivas de derechos, como la detención preliminar y la prisión preventiva, sean aplicables tanto en casos de flagrancia (cuando el delito se está cometiendo o acaba de cometerse) como de no flagrancia (cuando el delito ya ocurrió, pero existen indicios suficientes para actuar)". Asimismo, pretende "asegurar que las personas condenadas por delitos graves cumplan íntegramente las penas de prisión que se les hayan impuesto".

Proyecto de Ley para retomar la detención preliminar y derogar la Ley 32181 presentado por Ruth Luque | Fuente: Congreso.

Para lograrlo, Luque plantea la restitución de todas las normas derogadas previamente por la promulgación de Dina Boluarte. Ante esta situación, la parlamentaria del Bloque Democrático Popular presentó una solicitud al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, con el fin de que la ley sea debatida directamente en el Pleno del Congreso, sin necesidad de pasar por las comisiones correspondientes. En junta de portavoces, dicha solicitud fue aprobada. Por lo tanto, el proyecto será debatido y votado directamente en el Pleno del Congreso.

Acuerdo de Junta de Portavoces que exonera el paso por comisiones del proyecto de Ley de Ruth Luque | Fuente: Congreso

Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, se pronuncia en contra de la eliminación de la detención preliminar

Al respecto, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, expresó su rechazo a la eliminación de la detención preliminar luego de que la presidenta Dina Boluarte promulgara esta medida. Cubas advirtió que incluso criminales como Gerson Alexander Juárez Tapia, el sujeto que asesinó a una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, podrían verse favorecidos con la nueva ley que entra en vigencia este jueves.

“Al no ser sorprendido en flagrancia, no hay forma de que la Policía pueda capturarlo. Además, mañana (por hoy, jueves 12 de diciembre) entra en vigencia esta disposición legal, y nada impide que el abogado argumente que su patrocinado está detenido ilegalmente porque no fue sorprendido en flagrancia. Dependerá de cómo los jueces interpreten la disposición para declarar fundado o infundado el pedido”, manifestó Cubas en declaraciones a RPP.