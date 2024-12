El ministro de Educación, Morgan Quero, fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público por el presunto delito de discriminación tras haber llamado ratas a las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Son 2 solicitudes diferentes presentadas a la Fiscalía, de acuerdo a lo publicado por RPP.

Por un lado, el abogado Javier Adrianzén formalizó sus acusaciones ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, argumentando que las palabras de Quero son discriminatorias y contrarias a los principios de respeto a los derechos humanos.

"En su calidad de titular de la acción penal contra altos funcionarios y a fin de evitar la impunidad del delito formulo denuncia penal contra Morgan Niccolo Quero Gaime, por la comisión del delito de discriminación, ilícito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, en agravio del Estado", se lee en la denuncia.

Por otro lado, el líder del partido Voces del Pueblo (VP), Ronald Atencio Sotomayor, presentó una denuncia contra Morgan Quero ante la Fiscalía Suprema Penal, acusándolo del mismo delito e incitación a la misma.

Morgan Quero insulta a fallecidos de las protestas contra Dina Boluarte: "Los Derechos Humanos son para personas, no para las ratas"

El ministro de Educación, Morgan Quero, descalificó a las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte después de que la periodista Almendra Ruesta, de La República, le preguntara por qué el Gobierno no había hecho mención a los fallecidos durante la represión a finales de 2022 y principios de 2023, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).

"Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas", fueron sus declaraciones. Sin embargo, el departamento de comunicaciones del Ministerio de Educación aclaró que Morgan Quero no se refería a las muertes ocurridas durante las masacres de diciembre de 2022, sino a los violadores de menores.

Posterior a ello, a través de la periodista Almendra Ruesta, trató de forzar una entrevista para explicar sus desafortunadas declaraciones. En este contexto, nuestra reportera en Piura nos brindó información adicional sobre la situación. “La entrevista se realizó a las 12:28. A las 12:48 tenemos la primera llamada por parte del área de imagen del Minedu; me indican si me encuentro en el campus y que el ministro desea darme una entrevista, aunque sin especificar el tema. (…) Entre la 1 y las 2 (de la tarde) tengo un intercambio de llamadas con la jefa de imagen, quien en un primer momento se disculpa indicando que habría sido una equivocación del ministro. En las siguientes llamadas ya es puntual, con respecto al tema de la entrevista, que el ministro se estaría refiriendo a los violadores de menores, no a los manifestantes. Al encontrarnos, el ministro me cuestiona que yo no le hice correctamente la pregunta; en esa línea, yo le indico que mi pregunta fue planteada con claridad”, indicó en su testimonio la reportera de La República.