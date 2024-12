El ministro de Educación, Morgan Quero, fue abordado por Almendra Ruesta, periodista de La República, para conocer su opinión sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Su respuesta ha sido catalogada por diversos sectores de la sociedad como indolente y desagradable.

Aunque el ministro presentó sus descargos ante nuestra colega y aseguró que no se refería a los fallecidos durante las manifestaciones, hay indicios de que la rectificación de sus declaraciones fue resultado de la presión ejercida en diferentes espacios que rechazaron enérgicamente su pronunciamiento. Desde La República, nos comunicamos con Ruesta para que nos explique lo sucedido.

PUEDES VER: Congreso fracasa en intento de eliminar la Junta Nacional de Justicia y dar golpe al sistema judicial

Almendra relató cómo se dieron las polémicas declaraciones de Quero: “El ministro estaba brindando declaraciones a la prensa local sobre diversos temas, entre ellos, la pena de muerte para los violadores de menores. Al finalizar este intercambio, lo seguí y le consulté con claridad: ‘Ayer fue el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué el gobierno no se ha pronunciado sobre los cincuenta fallecidos en las protestas?’. Fue en ese contexto que recibí su respuesta”.

Morgan Quero intentó contactar a Ruesta para cambiar su versión

Tras su comentario desatinado, Ruesta recibió un mensaje del área de comunicaciones del Ministerio de Educación (MINEDU).

“La entrevista finalizó a las 12:33 p. m. A las 12:48 p. m., tuve una primera comunicación con personal del área de imagen del MINEDU. Me preguntaron si aún estaba en el campus de la universidad, ya que el ministro quería darme una entrevista. No se especificó el tema y luego me informaron que la jefa de imagen del MINEDU se pondría en contacto conmigo. A la 1:03 p. m., les devolví la llamada porque no habían tomado contacto conmigo y ya debía retirarme. Me respondieron que no lograron localizar al ministro y que podía avanzar hacia mi redacción, ya que me llamarían para coordinar más tarde. En ese momento, les recalqué que el material grabado ya había sido enviado a mis colegas, por lo que, si tenían alguna aclaración, deberían hacerla lo antes posible. A la 1:22 p. m., escribí por WhatsApp a la persona que me contactó inicialmente, indicándole puntualmente que quería abordar el tema de las declaraciones sobre los manifestantes”.

PUEDES VER: Congreso aprueba crear una comisión que impondrá reforma del sistema judicial en 90 días

Posteriormente, Almendra recibió una llamada en la que la jefa de imagen del ministro intentó pactar una entrevista con el propósito de cambiar la versión inicial. Incluso los miembros del equipo de comunicaciones del titular del MINEDU mostraron asombro por las palabras del ministro.

“En este intercambio, me indicaron que el ministro me concedería la entrevista. Entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., hubo varias llamadas con la jefa de imagen. Ella, en un primer momento, se disculpó por las declaraciones del ministro, señalando que había cometido un error. En una segunda comunicación, precisaron que el ministro se refería a los violadores de menores, no a los manifestantes. Pasadas las 2:20 p. m., me comunicaron que el ministro podría atenderme, así que me acerqué. Las personas del área de imagen admitieron que también quedaron sorprendidas por las declaraciones del ministro, mencionando: ‘Se habrá levantado con el pie izquierdo’”, relató Ruesta.

Grabación sin consentimiento

A pesar de la disposición de Ruesta para que el ministro esclareciera sus declaraciones, ocurrió un hecho que generó incomodidad en la reportera. Quero, quien buscaba realizar la entrevista para aclarar sus entredichos, habría grabado parte de la conversación off the record entre ambos, sin su consentimiento.

“Durante la coordinación y la entrevista, no me sentí intimidada. Sin embargo, después, al enterarme de que se había grabado sin mi autorización un breve intercambio con el ministro antes de la entrevista y que este video fue difundido, sí me sentí vulnerada”, reveló Ruesta.