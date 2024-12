Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad el último 19 de noviembre, luego que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 36 meses de prisión preventiva por el caso Waykis en la Sombra, donde se le acusaba de ser el líder de una organización criminal que designó prefectos y subprefectos con el que buscaba finalmente la creación de su partido político Ciudadanos por el Perú, en Cajamarca.

En aquella oportunidad, el hermano de la presidenta no estuvo durante el último día de audiencia. No obstante, estuvo presente en los tres largos días de la lectura de la sentencia: viernes, sábado e incluso el domingo 17 de noviembre. Cuando el juez inquirió a su abogado, Luis Vivanco, sobre lo que estaba ocurriendo, el defensor legal contestó que no había logrado comunicarse por teléfono con su cliente.

Posterior a ello, el letrado junto con su colega Joseph Campos, representantes de Boluarte Zegarra, calificaron de arbitraria la decisión tomada por el magistrado, quien desde mayo de este año evaluaba la audiencia de prisión preventiva. Campos no apoyó ni criticó la decisión de su patrocinado de no haberse entregado a las autoridades.

Luego de que se oficializara su ubicación y captura nacional e internacional, Nicanor, desde la clandestinidad, quiso designar al abogado Humberto Abanto como su nuevo abogado para que tome su caso en la apelación que estaban realizando a la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, bajo la dirección del juez Richard Concepción Carhuancho, detuvo su solicitud y pidió al hermano de la presidenta que la presentara de forma personal.

Mientras tanto, en la casa del investigado, en el distrito de San Borja, la Divisón de Policía Judicial llegó el 20 de noviembre para intentar capturarlo; no obstante, grande fue su asombro al no encontrarlo. Fuentes dentro de la PNP indicaron que solo hallaron a su hija, quien les aseguró no conocer el paradero de su padre.

Dos policías se presentaron en la vivienda. Los agentes, cumpliendo con el protocolo, no entraron al lugar y, después de realizar la entrevista, se marcharon sin llevar a cabo ninguna otra acción visible. Ante la decisión tomada por el hermano de la presidenta— de no someterse a la justicia, al igual que Vladimir Cerrón— Dina Boluarte se encuentra en la espada y la pared al estar vinculada con ellos.

¿La Policía Nacional pudo prever que Nicanor Boluarte pase a la clandestinidad luego de que Concepción Carhuancho dictara los 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y cohecho activo genérico? La República se contactó con el exdirector general PNP Eduardo Pérez Rocha, quien ya ha cuestionado el accionar llevado a cabo por la institución.

Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP: "No hay voluntad para ubicar a Nicanor Boluarte"

El exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, expresó su preocupación por la fuga de Nicanor Boluarte, un caso que ha puesto en tela de juicio la capacidad operativa de la institución policial. Según Pérez Rocha, a pesar de las disposiciones emitidas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien creó un equipo especializado para su vigilancia y seguimiento, la PNP no pudo prever ni evitar que se fuera.

“Se supone que ya hubo una disposición del ministro del Interior para crear un equipo especializado única y exclusivamente para hacerle seguimiento a Boluarte. Sin embargo, no ha habido nada positivo”, afirmó Pérez Rocha. El exdirector también destacó la falta de tecnología adecuada en la PNP, señalando que el sistema de interceptación de llamadas cibernéticas, conocido como Constellation, es obsoleto y tiene un radio de acción limitado a solo 300 metros.

“Si bien es cierto que se cuenta con información sobre las llamadas telefónicas, la tecnología actual debería permitir ubicar a una persona incluso en un edificio específico. Sin embargo, esto no está sucediendo”, agregó. Pérez Rocha también mencionó la posible falta de voluntad dentro de la institución para llevar a cabo las acciones necesarias para detectar y ubicar a Boluarte.

"… pero de todas maneras me parece a mí de que lo que está pasando es de que no existe voluntad para poder detectar y ubicarlo. Esto es lo grave y preocupante", sentenció.