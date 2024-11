Abogado de Nicanor Boluarte señala que no conoce su paradero y confirma su paso a clandestinidad: "No sé donde está"

La audiencia a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho decidió ordenar prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se cumpliera los 3 requisitos para dictar prisión preventiva y se le declare con posible peligro de fuga.

Esta probabilidad se corroboró tras la ausencia de Nicanor a la audiencia y luego de que uno de sus abogados revelara durante una entrevista para RPP, que no sabía de su paradero. "No sé donde está", fue lo que dijo para seguidamente agregar "No le daría (al juez Concepción Carhuancho) la oportunidad de que haga el show de detenerme".

Asimismo, precisó que su último contacto con Nicanor Boluarte fue luego del "encargo profesional" que tuvo con su patrocinado el 11 de noviembre y la ausencia del hermano de Dina se registró desde el día 18 del mismo mes. Por otro lado, pidió que otro juez, defina que es inconstitucional la decisión que tomó el juez Richard Concepción Carhuancho, pues adelanto opinión.

Juez Concepción Carhuancho asegura que vínculo de Nicanor con Dina Boluarte le facilitaría salir del país

El juez a cargo del caso Los Waykis en la sombra precisó sobre un presunto peligro de fuga que si bien Nicanor Boluarte no registra movimientos migratorios desde 2018, su vínculo familiar con Dina Boluarte le facilitaría poder escapar con facilidad del país. Esto incrementaría ahora que ha sido procedente el orden de prisión preventiva en su contra y tras encontrarse no habido.