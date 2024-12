La expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, reveló el dramático momento que vivió durante los eventos que rodearon el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo. En una entrevista para Latina, Barrios detalló cómo se desarrollaron los acontecimientos el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022.

Barrios, quien se encontraba con COVID-19 y participando en una audiencia virtual, recibió la alarmante noticia del intento de golpe de Estado a través del Dr. Héctor Lamas. "En ese momento, comencé a hacer una serie de llamadas telefónicas de urgencia a los titulares de los otros poderes del Estado, con el fin de reunirnos y contrarrestar un posible quiebre democrático", relató.

La expresidenta del PJ recordó cómo, tras recibir la noticia, convocó a todos los jueces de la Corte Suprema al Palacio de Justicia, temiendo que pudieran detenerla. "Pensé que vendrían a detenerme, así que lo mejor era estar allí. Llegué rápido", confesó.

En su intento por coordinar una respuesta institucional, Barrios se comunicó con el presidente del Comando Conjunto, quien le aseguró que estaban comprometidos con la defensa de la democracia. "Le dije: ‘le habla la Presidenta del Poder Judicial y, como poder del estado, no aceptamos ningún quiebre constitucional. Dígame cuál es su posición’. Entonces me dijo: ‘Dra., estamos con usted, defendemos la democracia’", recordó.

A pesar de la incertidumbre, Barrios logró reunir a los presidentes de cada poder del estado, así como a representantes de la Marina, la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

Sin embargo, la expresidenta del PJ se mostró preocupada por la falta de apoyo que enfrentaba Castillo. " Al final solo me quedaba por llamar al Dr. Flores de la Policía. Pensaba ‘él es de Cajamarca, es paisano del Presidente, quizá está con él. Cuando el general Flores me dijo que estaba con la democracia, me pregunté: ¿entonces, quién lo apoya al señor Castillo?", reflexionó.

PUEDES VER: Rechazan definitivamente recurso de Patricia Benavides para excluir a Delia Espinoza y anular investigación del Eficcop

Finalmente, Barrios destacó la importancia de la decisión unánime de sus colegas en la Corte Suprema, quienes se pronunciaron en favor de la democracia. "Tengo un buen recuerdo de mis colegas: su decisión en favor de la democracia", concluyó.

El relato de Elvia Barrios no solo revela la tensión de aquellos momentos críticos, sino que también subraya la importancia de la unidad y la defensa de las instituciones en tiempos de crisis política. La historia de su valentía y compromiso con la democracia resuena en un país que sigue enfrentando desafíos en su camino hacia la estabilidad.

"Yo solo tras unté mi experiencia de años. Sin duda lo volvería a hacer, siempre hay que defender la democracia, es la única posibilidad que tenemos para desarrollarnos como país no hay otra. La dictadura y totalitarismo no sirven de nada bueno", agregó.