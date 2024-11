Nicanor Boluarte: así fue la última aparición del hermano de Dina Boluarte antes de estar no habido

Nicanor Boluarte Zegarra no se presentó a la audiencia del 18 de noviembre sobre su prisión preventiva. | Composición LR.

Nicanor Boluarte Zegarra no se presentó a la audiencia del 18 de noviembre sobre su prisión preventiva. | Composición LR.

Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, no se presentó en la última sesión de la audiencia donde se da lectura de la resolución sobre prisión preventiva en su contra debido a su vinculación con el caso Los Waykis en la Sombra. El juez Richard Concepción Carhuancho decidirá este martes 19 de noviembre si corresponde o no el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.

A pesar de haber estado presente en las sesiones anteriores, como las del viernes 15 y sábado 16, el domingo 17 de noviembre el hermano mayor de la jefa de Estado se dejó ver minutos antes que el juez inicie con la lectura de la resolución por el pedido de prisión preventiva en su contra solicitado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop). El hecho llamó la atención al reportarse desde el interior de un vehículo aparentemente movimiento.

Sin embargo, Nicanor Boluarte Zegarra no estuvo presente en la audiencia virtual del lunes 18 de noviembre, tanto por la mañana como por la tarde. Ante su ausencia, el juez Concepción Carhuancho consultó en dos oportunidades si se encontraba presente el imputado. No obstante, su abogado, Luis Vivanco, respondió que no se había podido comunicarse por teléfono con su patrocinado.

Luego de aparecer en la audiencia virtual el último 17 de noviembre desde un vehículo y que su abogado señalara no haberlo podido ubicar por teléfono el 18 de noviembre, se presume que Nicanor Boluarte habría decidido pasar a la clandestinidad, justo horas antes que se conozca la decisión sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Nicanor Boluarte sigue no habido: su abogado asegura en audiencia que su defendido no se conectará

Tras el inicio de la audiencia de este martes 19 de noviembre, la defensa de Nicanor Boluarte se presentó antes de comenzar la sesión. Sin embargo, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho preguntó por la presencia del hermano de la presidenta Dina Boluarte, su abogado confirmó que no se encontraba ni se conectaría, reiterando así su ausencia.