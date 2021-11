Ministro Aníbal Torres pone en debate indulto humanitario a Alberto Fujimori

La declaración del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre la posibilidad de evaluar un indulto humanitario al reo Alberto Fujimori ha generado revuelo en el Ejecutivo, Legislativo, en partidos como Perú Libre y Fuerza Popular, así como en organismos defensores de los derechos humanos.

En su mayoría coinciden en la necesidad de que se someta a una junta médica independiente que evalúe su real estado de salud, teniendo en cuenta que los estándares para que se acoja a ese beneficio son altos según la CIDH, debido a que tiene una condena por delitos de lesa humanidad, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Fue el titular de Justicia quien dejó abierta esa posibilidad al manifestar que la situación de salud de Fujimori ha empeorado considerablemente. “Una junta de médicos lo tiene que examinar y si la enfermedad es de tal gravedad, por supuesto que es posible pensar en un indulto humanitario”.

Torres advirtió que los delitos que cometió Fujimori son muy graves. “Si va a Ayacucho, es terrible. Ahí quemaban vivas a las personas, enterraban sus huesos y los tapaban. Puede usted escarbar y encontrar los huesos de las personas”, declaró en radio Exitosa.

Agregó que mucha gente está indignada y dolida por esos crímenes. “Pero si esta persona está gravemente enferma, lo lógico es que vaya a morir a su casa, aunque eso será después de que se haga el examen por una junta de médicos”, indicó.

Fuentes del Palacio de Gobierno aseguraron a La República que desde hace un par de días el presidente Castillo está consultando de forma extraoficial con algunos ministros sobre la situación de Fujimori y lo que piensan de un posible indulto humanitario, entre ellos Aníbal Torres, quien es muy cercano al primer mandatario.

Torres informó a Castillo que la salud de Fujimori tiene una condición reservada, con asistencia de oxígeno por una posible fibrosis, por lo que el presidente evalúa la posibilidad del indulto humanitario, incluso de oficio, si se agravan sus males. Pero esa posibilidad no es compartida por todos los ministros. Hay quienes dudan de la gravedad de su situación. Debido a que se hizo público, el caso podría verse hoy en el Consejo de Ministros.

La versión del ministerio

Vía Twitter, el Ministerio de Justicia se pronunció aclarando a los medios de comunicación que actualmente no existe pedido de indulto en beneficio de Alberto Fujimori.

“De presentarse, se evaluará conforme a ley, tal como lo señaló el ministro Aníbal Torres”, se lee en el comunicado.

Según Carlos Rivera, jurista defensor de los derechos humanos, ni el ministro de Justicia ni otra autoridad del Ejecutivo deben actuar de oficio, ya que el pedido de indulto humanitario le corresponde tramitar a la familia de Fujimori. Recordó que antes se solicitó el indulto en el gobierno de Ollanta Humala y en el de PPK. En el primer caso no se cumplió con los estándares de ley y en el segundo hubo una componenda política, y luego la CIDH se pronunció por la nulidad del indulto, por lo que Fujimori se encuentra en prisión por delitos de lesa humanidad.

Postura. Torres desata polémica con sus declaraciones. Foto: Gerardo Marín/La República

Rivera añadió que se trata de una persona que tiene las ventajas que otros internos no tienen para atender su salud. “Fujimori es un interno que tiene atención médica particular las veces que lo ha requerido, es una situación excepcional —explicó—, y lo que la autoridad debe considerar es la existencia de un informe médico que determine que hay un problema de salud que no se puede superar, pues en la actualidad no se sabe a ciencia cierta cuál es el estado de salud de Fujimori”.

En el INPE confirmaron que Alberto Fujimori se encuentra internado en la clínica Centenario en compañía de sus familiares, quienes al cierre de la edición no se pronunciaban.

El médico de cabecera del exdictador, el congresista Alejandro Aguinaga, evitó dar detalles de la salud de Fujimori cuando fue consultado por La República, lo mismo sucedió con los voceros de Fuerza Popular.

¿Merece un trato distinto a otros presos?

Ante el posible indulto a Fujimori, los familiares de Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, víctima de la masacre de la universidad La Cantuta, prefirieron quedarse con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia que informó que no había ningún pedido de indulto para el exdictador. “Si se presenta algún pedido nos pronunciaremos”, señalaron.

El congresista Edgar Málaga del Partido Morado hizo un llamado a la reflexión sobre si “debemos tratar al expresidente Fujimori de distinta manera que a otros presos que pasan por una situación similar o peor. ¿Merece el expresidente Fujimori un trato especial?”, cuestionó.

El dato

Imparcial. El 2019, el exfiscal Avellino Guillén (actual ministro del Interior) dijo sobre un posible indulto a Fujimori: “Ninguna persona merece morir en el penal. Si se demuestra que Alberto Fujimori sufre una grave enfermedad, será por una junta médica imparcial en un proceso absolutamente legal”.