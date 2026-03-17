Jorge Nieto cuestiona gestión durante la pandemia y sugiere “ajustar el sistema de salud” para enfrentar futuras crisis

En la edición especial sobre la pandemia de ‘Que no se te olvide’, el candidato presidencial Jorge Nieto cuestionó abiertamente la gestión del gobierno de Martín Vizcarra durante la crisis del covid-19. El político subrayó que, más allá de las fallas en la gestión, lo importante es entender los errores cometidos para poder “ajustar el sistema de salud público” y enfrentar posibles crisis futuras. “Más importante que mirar las trampas que seguramente ocurrieron en la gestión de la pandemia, es mirar por qué actuamos como actuamos, cuáles fueron nuestros errores, de dónde partimos y dónde llegamos”, señaló en conversación con Carlos Cornejo.

El exministro destacó así que la clave no está en culpar a los involucrados, sino en aprender de la crisis para realizar los ajustes necesarios en el sistema de salud. "Si logramos entender eso, podremos hacer ajustes para poder enfrentar una nueva circunstancia", añadió.

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Nieto también remarcó la importancia de un enfoque práctico y cercano en el manejo de emergencias. Según su experiencia durante El Niño costero, la solución a las crisis debe basarse en la acción directa y en la cercanía con la población, no en teorías alejadas de la realidad. “Si te pones el problema al hombro y lo quieres resolver, el problema te dice cómo tienes que hacer”, afirmó y enfatizó la necesidad de actuar rápidamente para mitigar los impactos.

En cuanto a la gestión del gobierno de Vizcarra, Nieto lamentó que el esquema de comunicación elegido fuera centrado únicamente en el presidente, en lugar de utilizar mecanismos más eficaces como el COEN, el cual debía haber reunido a expertos para compartir información fresca y relevante. “El COEN era otro sistema de comunicación que debía funcionar, pero fue desechado en favor de un esquema donde el presidente hablaba cada día”, indicó Nieto al criticar la falta de una estructura de comunicación más precisa y dinámica.

Por último, el candidato presidencial hizo un llamado a no olvidar los sacrificios del personal de salud que enfrentó la pandemia en primera línea. “Necesitamos una política de resarcimiento, apoyo y acompañamiento para aquellos que quedaron con secuelas de salud, tanto físicas como mentales”, concluyó, recordando que, al igual que con los sacrificios de la lucha contra el terrorismo, el Estado debe estar presente para apoyar a quienes dieron su vida por el bienestar de la población.