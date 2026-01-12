HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Foro Penal confirma la liberación de 24 presos políticos en Venezuela: extranjeros entre los excarcelados

La medida se produce en medio de un proceso de excarcelación impulsado por el régimen venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro. Anteriormente, se habían liberado 17 presos políticos.

Foro Penal indicó además que continúa "verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros". Foto: AFP
Foro Penal indicó además que continúa "verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros". Foto: AFP

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de al menos 24 presos políticos en Venezuela durante la madrugada de este lunes, tras un operativo nocturno realizado en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1. La información fue difundida a través de un comunicado publicado en la red social X, donde la ONG detalló que entre los excarcelados hay ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con la organización, la medida benefició a personas que permanecían detenidas bajo el anterior aparato de poder, en muchos casos sin haber sido sometidas a juicio o enfrentando acusaciones que no fueron debidamente sustentadas. Entre los liberados se confirmó la presencia de dos ciudadanos italianos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Foro Penal indicó además que continúa "verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, además publicó un listado preliminar con las identidades de las 24 personas cuya liberación ya fue confirmada.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

Ya se había confirmado la liberación de 17 presos políticos

Hasta el fin de semana pasado, la organización de derechos humanos Foro Penal había confirmado la liberación de 17 presos políticos en Venezuela, mientras que al menos 803 personas continuaban privadas de libertad por motivos políticos, según sus propios registros. Entre los excarcelados figuraban varios ciudadanos de nacionalidad española, incluidos Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel, esta última con doble nacionalidad española y venezolana.

El anuncio se produjo en medio de una nueva fase de liberaciones impulsada por el Ejecutivo venezolano, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez, que la semana pasada informó sobre el inicio de un proceso para excarcelar a un número significativo de detenidos por razones políticas. La medida fue comunicada tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en Caracas.

Se trata de la segunda liberación anunciada en este contexto. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había adelantado días antes que se procedería a la excarcelación de un “número importante de personas”, sin precisar cifras ni plazos concretos.

Presos políticos eran parte de La Crisálida y El Rodeo 1

La Crisálida:

  • Yuli Marcano Rojas;
  • Beverly Polo;
  • Deisy Hugles González;
  • Raymar Nohely Pérez Alvarado;
  • Rosa Carolina Chirinos Zambrano;
  • Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy);
  • Yerussa Cardoso Vega;
  • Jhexica Isabel Aponte Figueroa, y;
  • Yoli Becerra.

El Rodeo 1:

  • Gilberto Rafael Polo;
  • Amilkar Manolo Herrera;
  • Alan Nilson Correia Solorzano;
  • Andrés Eloy Hugles;
  • Helio Alexis Sánchez;
  • Rafael Alberto Sánchez López;
  • William Rafael Brito Brito;
  • Renzo Alexander Lara Reyes;
  • Yosbel José Espinoza Salazar;
  • Humberto José Prieto;
  • Alexis Antonio Rivero Mendoza;
  • José Luis Agrimon Alejandrina;
  • Alberto Trentini (de nacionalidad italiana);
  • Mario Burló (también italiano), y;
  • Alejandro González de Canales Plaza.
Notas relacionadas
María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano para "pedir la liberación de todos los presos políticos" de Venezuela

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano para "pedir la liberación de todos los presos políticos" de Venezuela

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

Viajó a Venezuela con su esposa y fue secuestrado por autoridades del régimen chavista: la historia de Renzo Huamanchumo

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

LEER MÁS
Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

LEER MÁS
ONG denuncia muerte en prisión de policía detenido por criticar al chavismo y exige la excarcelación total de presos políticos en Venezuela

ONG denuncia muerte en prisión de policía detenido por criticar al chavismo y exige la excarcelación total de presos políticos en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Mundo

Policía de Ecuador investiga hallazgo de cinco cabezas humanas en playa turística de Manabí

EE. UU. podría levantar sanciones a Venezuela "la próxima semana" para facilitar la venta de petróleo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025