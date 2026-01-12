La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de al menos 24 presos políticos en Venezuela durante la madrugada de este lunes, tras un operativo nocturno realizado en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1. La información fue difundida a través de un comunicado publicado en la red social X, donde la ONG detalló que entre los excarcelados hay ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con la organización, la medida benefició a personas que permanecían detenidas bajo el anterior aparato de poder, en muchos casos sin haber sido sometidas a juicio o enfrentando acusaciones que no fueron debidamente sustentadas. Entre los liberados se confirmó la presencia de dos ciudadanos italianos.

Foro Penal indicó además que continúa "verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, además publicó un listado preliminar con las identidades de las 24 personas cuya liberación ya fue confirmada.

Ya se había confirmado la liberación de 17 presos políticos

Hasta el fin de semana pasado, la organización de derechos humanos Foro Penal había confirmado la liberación de 17 presos políticos en Venezuela, mientras que al menos 803 personas continuaban privadas de libertad por motivos políticos, según sus propios registros. Entre los excarcelados figuraban varios ciudadanos de nacionalidad española, incluidos Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel, esta última con doble nacionalidad española y venezolana.

El anuncio se produjo en medio de una nueva fase de liberaciones impulsada por el Ejecutivo venezolano, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez, que la semana pasada informó sobre el inicio de un proceso para excarcelar a un número significativo de detenidos por razones políticas. La medida fue comunicada tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en Caracas.

Se trata de la segunda liberación anunciada en este contexto. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había adelantado días antes que se procedería a la excarcelación de un “número importante de personas”, sin precisar cifras ni plazos concretos.

Presos políticos eran parte de La Crisálida y El Rodeo 1

La Crisálida:

Yuli Marcano Rojas;

Beverly Polo;

Deisy Hugles González;

Raymar Nohely Pérez Alvarado;

Rosa Carolina Chirinos Zambrano;

Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy);

Yerussa Cardoso Vega;

Jhexica Isabel Aponte Figueroa, y;

Yoli Becerra.

El Rodeo 1: