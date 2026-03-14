Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: juegos de ida por los cuartos de final

Alianza Lima, Deportivo Soan y Géminis juegan en este día 1 de los cuartos de final. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima, Deportivo Soan y Géminis juegan en este día 1 de los cuartos de final. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley

La ronda de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empieza este sábado 14 de marzo con los dos primeros partidos de ida. El Géminis de Natalia Málaga se medirá contra Atenea en la que se perfila como la llave más pareja de esta instancia, mientras que como duelo de fondo se disputará el Alianza Lima vs Deportivo Soan.

El domingo 15, la acción continuará con el San Martín - Circolo y todo terminará ese mismo día con el atractivo cruce entre Universitario y Regatas. Tal como durante la primera y segunda etapa, el Polideportivo Lucha Fuentes seguirá siendo el único escenario para todos estos encuentros. Además, la gran novedad de estos playoffs será la implementación del video challenge.

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy

Así quedó conformada la agenda para este fin de semana en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026.

Atlético Atenea vs Deportivo Géminis

Día: sábado 14 de marzo

Hora: 5.00 p. m.

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Día: sábado 14 de marzo

Hora: 7.00 p. m.

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Día: domingo 15 de marzo

Hora: 3.00 p. m.

Universitario vs Regatas

Día: domingo 15 de marzo

Hora: 5.00 p. m.

Partidos del sábado 14 de marzo. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de todos los partidos del certamen estará a cargo de Latina (canal 2), tanto por por la señal abierta como por su web y app. También se podrá ver completamente gratis en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o desde el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

¿Cómo se juegan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

Cada llave de estos cuartos de final, o playoffs, de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se juega al mejor de tres partidos. Es decir que si un equipo gana tanto la ida como la vuelta, clasificará a la siguiente etapa (semifinales). En caso de que cada club venza en su respectivo juego como local, se disputará un tercer cotejo a modo de desempate.