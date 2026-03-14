HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a suboficial en su día de franco en Comas
Asesinan a suboficial en su día de franco en Comas      Asesinan a suboficial en su día de franco en Comas      Asesinan a suboficial en su día de franco en Comas      
Deportes

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: juegos de ida por los cuartos de final

Este sábado arranca la fase de playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con los 2 primeros encuentros. Alianza Lima, líder del acumulado, enfrenta al último clasificado.

Alianza Lima, Deportivo Soan y Géminis juegan en este día 1 de los cuartos de final. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima, Deportivo Soan y Géminis juegan en este día 1 de los cuartos de final. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley

La ronda de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empieza este sábado 14 de marzo con los dos primeros partidos de ida. El Géminis de Natalia Málaga se medirá contra Atenea en la que se perfila como la llave más pareja de esta instancia, mientras que como duelo de fondo se disputará el Alianza Lima vs Deportivo Soan.

El domingo 15, la acción continuará con el San Martín - Circolo y todo terminará ese mismo día con el atractivo cruce entre Universitario y Regatas. Tal como durante la primera y segunda etapa, el Polideportivo Lucha Fuentes seguirá siendo el único escenario para todos estos encuentros. Además, la gran novedad de estos playoffs será la implementación del video challenge.

PUEDES VER: Cecilia Tait advierte que dirigentes de clubes podrían causar la ruina de la FPV: 'Han olvidado que fueron seleccionadas'

lr.pe

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy

Así quedó conformada la agenda para este fin de semana en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026.

  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
  • Día: sábado 14 de marzo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Día: sábado 14 de marzo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Día: domingo 15 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Universitario vs Regatas
  • Día: domingo 15 de marzo
  • Hora: 5.00 p. m.
Partidos del sábado 14 de marzo. Foto: Liga Peruana de Vóley

Partidos del sábado 14 de marzo. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de todos los partidos del certamen estará a cargo de Latina (canal 2), tanto por por la señal abierta como por su web y app. También se podrá ver completamente gratis en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o desde el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

¿Cómo se juegan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

Cada llave de estos cuartos de final, o playoffs, de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se juega al mejor de tres partidos. Es decir que si un equipo gana tanto la ida como la vuelta, clasificará a la siguiente etapa (semifinales). En caso de que cada club venza en su respectivo juego como local, se disputará un tercer cotejo a modo de desempate.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver los cuartos de final

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver los cuartos de final

LEER MÁS
Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

LEER MÁS
Cecilia Tait advierte que dirigentes de clubes podrían causar la ruina de la federación de vóley: "Han olvidado que fueron seleccionadas"

Cecilia Tait advierte que dirigentes de clubes podrían causar la ruina de la federación de vóley: "Han olvidado que fueron seleccionadas"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

LEER MÁS
Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Morir de amor: Alfredo Bryce Echenique, por Eduardo González Viaña

Deportes

¿A qué hora juega Universitario vs UTC HOY por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026?

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

[Vía L1 Max y Movistar Deportes] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Oxenford sobre decisión de TC que podría dejar libre a Cerrón: "Todo por mantenerse pateros con los congresistas "

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025