HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela estableció la tasa oficial en 177,61 bolívares por dólar, lo que representa alza del 11,53%.

Cuánto vale el dólar BCV en Venezuela hoy, 30 de septiembre de 2025. Foto: Composición LR
Cuánto vale el dólar BCV en Venezuela hoy, 30 de septiembre de 2025. Foto: Composición LR

Este martes 30 de septiembre del 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció la tasa oficial en 177,61 bolívares por dólar. Sin embargo, persiste una amplia brecha respecto al mercado paralelo, donde la divisa estadounidense se cotiza a 115,17 bolívares, de acuerdo con la última actualización de Monitor Dólar.

En cuanto al tipo de cambio oficial, la tasa del BCV ha registrado un aumento del 11,53% en el último mes, lo que subraya la inestabilidad constante del sistema cambiario venezolano. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un factor clave que influye en las decisiones económicas, tanto a nivel personal como empresarial.

PUEDES VER: Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

lr.pe

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 30 de septiembre?

El 30 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial del dólar en 177,61 bolívares. Este valor de referencia, esencial para realizar pagos en servicios, comercios y trámites públicos, tiene un impacto directo en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 30 de septiembre de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 30 de septiembre de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 30 de septiembre: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este martes 30 de septiembre de 2025 es de 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 30 de septiembre?

Este 30 de septiembre, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Notas relacionadas
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

LEER MÁS
Radiografía de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025: candidatos clave, encuestas y panorama

Radiografía de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025: candidatos clave, encuestas y panorama

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Estos son los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

Estos son los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Mundo

Los alcaldes de Sudamérica con más del 55% de imagen negativa, según CB Consultora Opinión Pública: Lima en la lista

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota