Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

El Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial en 166,58 bolívares por dólar, un aumento del 11,53% en el último mes, marcando la inestabilidad del sistema cambiario.

Hoy 20 de agosto, el precio del dólar BCV en todo Venezuela. Foto: composición LR
Composición LR

Este 20 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial en 166,58 bolívares por dólar. Esta tasa oficial es utilizada como referencia en comercios, servicios y trámites del sector público. Sin embargo, la diferencia con el dólar en el mercado paralelo es significativa, alcanzando un valor de 115,17 bolívares, según el último informe de Monitor Dólar.

En cuanto al tipo de cambio oficial, la tasa del BCV ha registrado un aumento del 11,53% en el último mes, lo que subraya la inestabilidad constante del sistema cambiario venezolano. Este incremento ha afectado el costo de vida, ya que los precios de bienes y servicios se ajustan a la fluctuación del dólar. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un factor clave que influye en las decisiones económicas, tanto a nivel personal como empresarial.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 20 de septiembre?

El 20 de septiembre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial del dólar en 166,58 bolívares. Este valor de referencia, esencial para realizar pagos en servicios, comercios y trámites públicos, tiene un impacto directo en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 20 de septiembre de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 20 de septiembre de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 20 de septiembre: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este sábado 20 de septiembre de 2025 es de 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 20 de septiembre?

Este 20 de septiembre, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

